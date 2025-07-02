Про економію та зайві витрати комуналки

Уявімо таку ситуацію. Наші співвітчизники як споживачі житлово-комунальних послуг тривалий час не проживають за місцем реєстрації. Люди можуть перебувати в іншому регіоні країни або й взагалі перебувати поза межами України через воєнні дії. І одразу ж чомусь пригадується красномовна картинка із українських теленовин. Приватний будинок розбомбило після сумнозвісного «прильоту», але стіни залишилися разом із платіжкою. Мовляв, за газ мусите заплатити…

Насправді, якщо подумати на цю тему без чорного гумору чи сарказму, то маємо розуміти, що за накопичені й непогашені борги за житлово-комунальні послуги надавачі цих послуг можуть у судовому порядку стягувати борги. Тому детальніше розглянемо цілком законний спосіб добитися перерахунку у випадках, коли споживач фактично не перебуває за адресою реєстрації. Якщо у цій сфері соціально-правових відносин наші споживачі, обізнані у своїх конкретних правах та можливостях необхідних дій, цілком захищені Законом, то у питаннях так званої абонентської плати поки що доведеться терпіти і платити? Не секрет, що надавачі послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення вже тривалий час нараховують абонентську плату своїм споживачам.

Отож розглянемо ці ситуації і конкретні питання докладніше.

Чим передбачено можливість здійснити перерахунок у разі некористування споживачем конкретними послугами житлово-комунальної сфери?

На підставі п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач (серед іншого) має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Як скласти заяву-звернення про перерахунок?

Такий документ складається у довільній формі. Достатньо буде коротко написати так.

На підставі п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач (серед іншого) має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

На підставі діючого законодавства прошу здійснити перерахунок з 01.01.2024 року по 01.01.2025 року через фактичне непроживання за даною адресою.

Коли допоможе довідка з місця роботи чи навчання?

Як можна законно зекономити на деяких аспектах оплати житлово-комунальних послуг, якщо дорослі споживачі та їхні діти зареєстровані за однією адресою, але фактично перебувають в іншому населеному пункті України?

Одразу пояснімо нашим читачам, що взагалі прожити без будь-якої реєстрації буде складно та й недоцільно. З точки зору певних ризиків. Бо за це передбачено штраф, тобто адміністративна відповідальність для дорослих громадян. Якщо діти незареєстровані за певною адресою місця проживання, то це може спричинити зайвого клопоту їхнім батькам. Адже існують різні державні органи, які порушуватимуть питання про захист прав дитини. Тому одразу зауважимо про необхідність реєстрації місця проживання для громадянина у будь-якому віці. І тепер повернімося до житлово-комунальної сфери.

Отож довідка з місця роботи чи навчання цілком підходить в якості підтверджуючого документа стосовно підтвердження факту вашого непроживання за адресою реєстрації. Бо така довідка підтверджує те, що людина офіційно працює чи навчається (неважливо де: у школі, ліцеї, коледжі чи університеті). І таким чином стає зрозумілим і доведеним, що споживач фактично не перебуває за місцем реєстрації і тому не користується відповідними послугами.

Коли споживачу знадобиться довідка з Державної прикордонної служби про перетин Державного кордону України для оформлення перерахунку через некористування послугами житлово-комунальної сфери?

Практично споживачу, який фактично перебуває поза межами України, необхідно заздалегідь, тобто перед зверненням про перерахунок до надавачів житлово-комунальних послуг, написати листа до Державної прикордонної служби України для отримання довідки про перетин Державного кордону України. У цьому документі (відповіді ДПСУ) буде вказано період (число, місяць і рік) виїзду з України. За цими фактичними офіційними даними стосовно конкретної особи надавачі житлово-комунальних послуг мають зробити споживачу перерахунок. До речі, з огляду на сучасний електронний документообіг, варто у листі до Державної прикордонної служби України просити надати документ і в паперовому, і в електронному вигляді. Далі на електронну адресу надавачів житлово-комунальних послуг можна направляти електронний варіант довідки ДПСУ. А паперовий документ збережіть на той випадок, коли повезете заяву-звернення із відповідними документами безпосередньо до офісу надавача житлово-комунальних послуг.

Ця довідка ДПСУ стане фактичним документальним підтвердженням вашого непроживання за тією адресою, де надавачі житлово-комунальних послуг мають зробити вам перерахунок.

Як часто необхідно подавати до надавачів житлово-комунальних послуг такі заяви-звернення і відповідні підтверджуючі довідки?

Необхідно не рідше одного разу на півроку це робити. Якщо ви подаватимете такі заяви-звернення і відповідні підтверджуючі довідки орієнтовно раз на квартал, то це Законом не заборонено робити. В такому випадку краще триматимете руку на пульсі. Бо зміст тексту заяви-звернення в принципі не буде відрізнятися від попереднього варіанту, окрім нової дати. До того ж з огляду на практику цих правовідносин комунальникам імпонує постійність у відповідних взаємовідносинах. Тобто можна припустити те, що їм до вподоби мати справу із такими заявниками, які не затягують у часі вирішення подібних питань. Тоді і відповіді з перерахунком надаватимуть вам вчасно, протягом місяця на підставі Закону «Про звернення громадян», а можливо, й дещо швидше.

Якщо з тих чи інших причин ви подаєте довідки та відповідну заяву про перерахунок до надавачів житлово-комунальних послуг аж за річний період вашого непроживання за адресою реєстрації, то аналогічно вашу заяву повинні розглянути і надати вам письмову відповідь на це звернення.

На щастя, можливість та законний спосіб зекономити цілком реальний механізм, що фактично діє на користь споживача. Водночас, на превеликий жаль, існують і проблемні аспекти цього явища. Йдеться про ситуації, коли, незважаючи на фактичну відсутність споживача за адресою реєстрації, людині таки доводиться платити надавачам цих послуг.

Про зайві витрати комуналки, пов’язані із законодавчим запровадженням так званої абонентської плати, дізнаєтеся у наступній публікації.