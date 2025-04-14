3 8 січня по 15 березня 2025 року Центром позашкільної освіти «Оберіг» Боярської міської ради, за сприяння Національної Ради жінок України (Голова Людмила Порохняк-Гановська), ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова Тетяна Коцеба), народної артистки України, громадської діячки, патріотки, Голови «Міжнародної ліги «Матері та сестри – молоді України» Галини Гілярівни Яблонської було проведено Відкритий Всеукраїнський Арт-челендж «Українські світочі. Василь Симоненко» до 90-річчя від Дня народження поета, журналіста, справжнього патріота України Василя Симоненка, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка.

25 березня 2025 року в Центрі позашкільної освіти «Оберіг» Боярської міської ради (директор Надія Скалодуб) під час зустрічі з військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Олександром Пузієм відбулося підведення підсумків Відкритого Всеукраїнського Арт-челенджу «Українські світочі. Василь Симоненко».

В заході взяли участь понад 100 учасників, здобувачів освіти, митців, громадських діячів із 5 областей України: Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Київської та м. Києва, також відома художниця, українка з Франції Ірина Тарасюк. Долучилася до нього і відома українська художниця з м. Канева Любов Міненко, викладач Канівського фахового коледжу культури та мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Найактивнішими учасниками Арт-челенджу стали саме канівці, здобувачі Канівської гімназії імені Івана Франка та Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.

Для нас, родини «Оберегу», цей день був теплим, весняним і щемливим для наших сердець. Ми провели його в колі партнерів та познайомилися з новими друзями. Серед них – захисник України Олександр Пузій, який передав колективу Центру прапор від 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Також на заході були присутні Наталія Ульянова, заступниця Боярського міського голови, та Ганна Кожедуб, представники ГО «Спілка жінок Київщини», Людмила Грабовенко, членкиня Національної Ради жінок України, Голова наглядової ради ГО «Федерація жінок за мир в усьому світі», батьки, педагоги та вихованці. Відбувся теплий обмін не лише позитивними емоціями, а й цінними подарунками для всіх: як для колективу, так і для гостей. За поданням Голови Комітету з питань освіти Національної Ради жінок України Тамари Котелі, завідувачки методичним відділом Центру позашкільної освіти «Оберіг», заступницю міського голови, волонтерку, громадську діячку Наталію Ульянову було нагороджено медаллю «Волонтер України». Від імені Голови Національної Ради жінок України Людмили Порохняк-Гановської нагороду вручили Голова комітету з питань культури та Голова комітету відзнак та нагороджень Людмила Грабовенко, Голова комітету з питань освіти Національної Ради жінок України Тамара Котеля.

Звернення захисника України до дітей, молоді та присутніх у залі спонукало до єднання всіх в Україні задля миру. Доземний уклін всім, хто цієї миті тримає стрій та здобуває перемогу Батьківщині! Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління – наскрізна тема освітнього процесу в закладі позашкільної освіти.

Дякуємо всім учасникам Відкритого Всеукраїнського Арт-челенджу «Українські світочі. Василь Симоненко» за проникливе виконання поезій, пісень на слова Василя Симоненка, малювання ілюстрацій до його поетичних та прозових творів. Нашим партнерам за підтримку нашого Арт-челенджу. Нашим воїнам-оборонцям – за можливість провести його! Всі разом ми довели, що Україна – найкраща у світі, а ми – непереможні! Що у нас є УКРАЇНСЬКІ СВІТОЧІ Й ОДИН І3 НИХ – ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

До зустрічі в нових творчих проєктах!



Тамара КОТЕЛЯ, членкиня Національної Ради жінок України, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», завідувачка методичним кабінетом Центру позашкільної освіти «Оберіг» Боярської міської ради