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Валентина ЄФРЕМОВА
мистецтвознавець, заслужений працівник культури України
Від води й роси на довгі роки! Валерій Шкарупа

Від води й роси на довгі роки!

03/22/2025 -  Comments

Щирі вітання художнику Валерію Шкарупі – знаковій творчій особистості нашої Сумщини та й України взагалі.

Через твої твори ми вирушаємо у всесвітню подорож у пошуках сенсу життя. Занурюючись у твої художні образи, сповнені дивних метаморфоз, ми перетинаємо часи та простори людського буття. Яскравий талант митця перетворювати буденне в надзвичайне свідчить про особливе творче боже помазання. Ім’я Валерія Шкарупи в когорті визнаних сучасних живописців України. Кожен художній образ – «Подорож», «Час коли квітнуть корали», «Перевтілення», «Небесне воїнство», «Сонце в рибах» та багато інших – уособлюють складні зашифровані знаки. Своє уявлення про наш всесвіт художник вдало передає через кольорову виважену палітру, яка в техніці левкасу набуває унікального досягнення. Водночас глядач отримує колосальне емоційне навантаження та духовне завдання розтлумачити зашифровані знаки. Вода, земля, вогонь, сповнені потужної енергетики, стають головними героями картин «Людина води», «Тайська вежа», «Фенікс», «Доля», «Фрески». Запропонована митцем подорож асоціюється з душевною драмою, яка прориває кордони у пошуках свободи та істини. Для нашого іменинника галерея «Триптих» – надійна гавань, в якій постійно світяться творчий Маяк та натхнення і наші надії. 

Від води й роси на довгі роки! Валерій Шкарупа. Подорож на Схід, 2009-2010

 

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Від води й роси на довгі роки! Валерій Шкарупа. Тайська вежа

 

Від води й роси на довгі роки! Валерій Шкарупа. Ранок в місті з цеглини

 

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Від води й роси на довгі роки! Валерій Шкарупа. Надвечірні розмови левкас 2019

 

Від води й роси на довгі роки! Валерій Шкарупа. Фенікс 2018

 

Дякуємо за відданість мистецтву, яскравий талант та унікальне образне бачення навколишнього світу і місце людини на цій грішній землі. Від роси й води на довгі роки в мирній Україні.

Фото власність галереї «Триптих»
 

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