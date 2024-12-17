Трохи історії. 4 грудня 1834 року відбулася знакова подія в Університеті Св. Володимира. Прозвучала перша лекція з педагогіки, яку виголосив відомий філософ Орест Маркович Новицький. Так започаткувалася нова ера в історії української освіти. Але шлях від Педагогічного інституту до сучасного УДУ імені Михайла Драгоманова був складним й насиченим вагомими подіями.

Університет був заснований як Педагогічний інститут у структурі Університету Св. Володимира у 1834 році з метою підготовки фахівців «для роботи в учительському званні». У різні часи він мав різні назви, перебував у структурі Університету Св. Володимира або ж існував як самостійний заклад у вигляді Вищих педагогічних курсів. У 1920 році, об’єднавши різноманітні освітні заклади Києва, де навчали педагогічним основам, він постав як Київський інститут народної освіти (КІНО) імені М. Драгоманова. У 30–50-х роках заклад мав назву Інституту соціального виховання, пізніше існував як Педагогічний інститут імені М. Горького. З проголошенням незалежності України інститут було реформовано в університет, який отримав статус національного. Одночасно університет повернув собі ім’я славного сина українського народу – Михайла Драгоманова.

Академічна спільнота викладачів та студентів формують освітянський простір на засадах гуманності, духовності, любові до свого народу. Університет став потужною освітянською лабораторією, яка формує новаторів та патріотів, спроможних закласти підґрунтя для могутньої держави сучасного напряму.

Декілька слів про людину, ім’я якої носить університет. М. Драгоманов (1841–1895) має пряме відношення не тільки до педагогічної науки, а й до української національної справи. Михайло Драгоманов – публіцист, історик, філософ, економіст, визначний український мислитель та активний культурно-освітній діяч другої половини ХІХ ст. був представником відомого роду громадських та культурних діячів Драгоманових з Полтавщини. Продовжуючи справу своїх попередників – кирило-мефодіївців, Драгоманов на науковому рівні обґрунтував напрям національного відродження. Він був сином своєї епохи. Попри те, що Україна знаходилася у складі Російської імперії та Австро-Угорщини, він вважав, що потрібно боротися за українське національно-культурне й державне відродження. Як організатор «Старої громади» в Києві, Драгоманов зробив плідний вклад у розвиток українського літературознавства та пропагував важливість загальнолюдських естетичних цінностей розвитку культури українського народу. В університеті створений Кабінет-музей М. П. Драгоманова, основу експозиції якого складають 11 тематичних стендів, які описують певні етапи життя та діяльності великого мислителя.

Ректор виші Віктор Петрович Андрущенко – доктор філософських наук, заслужений діяч науки й техніки, член-кореспондент АПНУ, професор, реформатор сучасної педагогічної науки. Керманич зазначив, що відновлення дійсної історії становлення та розвитку вищої педагогічної освіти та її лідера Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова є нагальною потребою українського національного відродження. А утвердження української державності, повноважного входження вітчизняної освіти до європейського освітнього простору, як освіти глибокоісторичної, фундаментальної, високоякісної, сприяє її конкурентоздатності. Головне завдання вузу, який має 12 факультетів, наукові підрозділи – підготовка різнобічно розвинутої особистості, лідера суспільства, носія національних цінностей української спільноти.

Завдяки копіткій науковій діяльності В. Андрущенка університет доклав чимало зусиль у реформуванні освітньої галузі та створенні однієї з перших кафедр філософії освіти, що вплинуло на розвиток національної системи освіти. Близько 1300 студентів навчається у виші очно та біля тисячі заочно. Загальний комплекс має 8 корпусів, бібліотеку, читальний зал, інтернет-обладнання, 7 гуртожитків, спортивний комплекс з басейном. Особлива увага приділяється вихованню різнобічно розвинутої особистості, прищепленню здорових способів життя. Тому значна увага приділяється спорту, творчим секціям, патріотичному вихованню. Вчитель – носій національних загальнолюдських цінностей, лідер у соціумі. Такі засади спрямували колектив виші зорієнтувати на досвід європейських країн, таких як Великобританія, Литва, Німеччина, Польща, Фінляндія, США, Японія… Теза світоча українського слова Т. Шевченка «І чужому навчайтеся, і свого не забувайте» в пріоритеті драгоманівців.

Сьогодні університет має величезний навчально-методичний та культурний потенціал. Академічна викладацька спільнота несе відповідальність за підготовку нових кадрів вчителів. Вуз виховує національно свідомих громадян, що особливо важливо в період боротьби з варварами, які заради своїх імперських амбіцій прагнуть стерти з лиця землі український народ, цілу націю. Вітаємо з Днем народження унікальний університет, який відзначає свою 190-ту річницю!

Історія університету складається з вагомих подій, кожен факультет – це особлива платформа в царині знань, вихованні нового покоління соціально-свідомих громадян, спроможних змінювати світ. Це роки натхнення, знань, збереження традицій, введення інновацій. Викладачі виші, долаючи перешкоди, пов’язані з війною, намагаються передати студентській молоді свій досвід, знання, прищепити любов до викладацької професії.

Разом до Перемоги й процвітання нашої України!

