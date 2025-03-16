Як на іменини до Юлії-княгині

У творчій біографії Юлії Сак, та й у особистій, виступи у День власних іменин – не така вже й рідкість. Випадало їй на різних збірних концертах, та ще й у різних містах, виступати з уривками з вистав, танцювальними номерами. І завжди в артистки це особливий настрій викликало.

Тож рішення пані Юлії провести святковий захід, що отримав назву «Подарунок долі», до Дня народження цьогоріч зовсім не було спонтанним. І вперше він пройшов за програмою, що іменинниця склала власноруч. Як і місце проведення обрала –затишну й привітну Білу залу Будинку вчених НАН.

Відгукнулися на запрошення чимало гостей, очікуваних і для Юлії Сак приємних. Про ставлення до особистості та творчості мисткині яскраво свідчила, зокрема, й кількість квітів, що заносили до зали глядачі та учасники заходу.

І почався він, як годиться, з подарунку, вельми-таки особливого. Ведучий концерту, співак і актор Віктор Коньяков, оголосив: за духовне відродження України, виховання молоді в патріотичному дусі, жертовну працю на благо Перемоги Юлія Сак нагороджена орденом Княгині Ольги І ступеня.

Тут актриса згадала, що минулого літа вона отримала інший орден Княгині Ольги – від Православної церкви України. Як тільки стихли бурхливі оплески з оваціями і вигуками «Браво!», розпочався творчий вечір. Першим виступив Віктор Коньяков. У акомпанементі піаністки й композиторки Елли Малахової він виконував популярні українські пісні та англійські – у власному українському перекладі.

Далі взяла слово заслужена артистка естрадного мистецтва України Юлія Сак. Її першим номером було виконання блоку авторських різдвяних та новорічних віршів, опублікованих у поетичних збірках «Почуття», «Я – Фенікс», «Біле і Чорне». Так, неперевершено чудову авторську поезію пані Юлії можна не лише почути, а й почитати. Бажаючі мали змогу придбати ці збірки по закінченні вечора.

На висоті були й запрошені гості. Камерна співачка Марія Ліпінська (меццо-сопрано) виконала твори Фернандо Обрадорса «Про кохання» та «Принаду Катрін» Юрія Шевченка. Оперний співак Дмитро Агеєв (баритон), який служить у Національному театрі ім. Т. Шевченка, – народну пiсню «Гаю, гаю, зелен розмаю» й «Жартiвливу пiсню» Кліментія Домiнчена (слова В. Карпека). Соліст Національного Будинку органної музики Ігор Іщак (контр-тенор) заспівав «Дороги кохання» Франсіса Пуленка та «Ой, у полі тихий вітер віє» Бориса Лятошинського.

Усі виконавці мають звання заслужених артистів України, як і органістка та піаністка Ганна Бубнова, яка їм усім акомпанувала.

Наступний номер Юлії Сак – уривки з вистави «Анна Ахматова. Самотність». Це одна з перших її робіт як театральної акторки, головна увага в якій приділяється тяжкій долі, що спіткала на недружній стороні нашу землячку, уродженку України.

Як відомо, Юлія Сак іще й телевізійна ведуча. Тож на сцену запросили гостей її телевізійного каналу «Зірка Фенікса-ТБ». Першим свій вітальний адрес проголосив український художник, який здобув міжнародне визнання, Андрій Кулагін. А далі почалося справжнє свято весни у січні.

Адже на сцену Будинку вчених одна за одною вийшли: автор-виконавець Євгенія Зенюк, письменниця та актриса Наталія Савіна, композитор, поетеса та художниця Ольга Марченко-Васильєва (яка на цей вечір приїхала з Полтави), доктор психологічних наук науковиця Оксана Яремчук, стиліст сакральних прикрас Олена Сонячна, авторка дизайну оздоблень Світлана Головчук, співачка, поетеса та журналіст Галина Ільєва, пастор церкви «Спасів дім – Християнська місія» Лора Павленко. І, звичайно ж, чарівна власниця і ведуча каналу Юлія Сак.

Лунають вітання, поздоровлення, побажання іменинниці – співзвучно з привітаннями від учасників концерту, адже всі вони в різний час також були гостями «Зірки Фенікса».

Кульмінацією концерту став «Монолог княгині Ольги» за поемою Марії Морозенко. Цього вечора це була вже третя поява святої правительки Русі. Зал, де зібралися прихильники творчості акторки, режисерки, поетеси, перебував у повному захваті та слухав, затаївши подих. І після останніх слів однієї з найулюбленіших героїнь Юлії Сак «Постава горда, чути вслід «твердиня», вибухнув бурхливими оваціями.

Наостанок святкового вечора, під час невеликого фуршету з шампанським та цукерками, обмінюючись враженнями від заходу, відвідувачі Будинку вчених були єдині в думці, що така можливість збиратися створює незабутні позитивні емоції. І поцікавилися – наскільки це важливо для самої виконавиці?

Відповідь Юлії Сак не забарилася: «Мені дуже сподобалося. Хочу тепер на свої дні народження такі концерти проводити завжди!»

Юрій ШЕВЧЕНКО