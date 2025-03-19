Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка.

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі»



В приміщенні Національної філармонії України відбулася церемонія вручення Національної премії імені Тараса Шевченка. В заході присвяченому до 211 річниці від дня народження Кобзаря, взяли участь Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Глава держави привітав лауреатів відзначивши, що голос українських митців говорить світові правду про війну, підтримує людей усередині країни та в майбутньому розповідатиме про нові часи мирної, сильної й безпечної України.

«Щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи – боротьби за майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучилися до Сил безпеки й оборони. Дякую тим артистам, які постійно відвідують наших воїнів на передовій, проводять в Україні та за кордоном благодійні заходи, збирають кошти й закривають потреби того чи іншого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя творенню заради інших», – зазначив Володимир Зеленський.

Для кожного українця ім’я світоча, генія, провісника правди та історичних цінностей нашої держави має особливе значення. Життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка це суцільна боротьба за свободу творчості, історичну пам’ять й людську гідність, приклад патріотизму та любові до України. Створений Шевченківський “Кобзарі” – є наш катехизис у розбудові вільного суспільства, прищеплення гідності, національного опору та самоідентичності.

Тому вибір лауреатів не випадковий, перед нами творчі особистості, які принесли значний вклад у розбудову культури та мистецтва України.

Цьогоріч Національну премію імені Тараса Шевченка в номінації «Література» присуджено поетові Юрію Іздрику за книгу «Колекція».

Кінорежисер-постановник Олександр Санін, оператор-постановник Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич отримали премію в номінації «Кіномистецтво» за повнометражний фільм «Довбуш».

У номінації «Візуальні мистецтва» премію здобула художниця Жанна Кадирова за персональну виставку «Траєкторія польотів». Лауреатами премії в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» стали майстри петриківського розпису Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш та Наталія Рибак за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності».

Премію в номінації «Музичне мистецтво» отримала авторка та виконавиця Богдана Півненко за створення концертних програм 2019–2024 років. Також у номінації «Музичне мистецтво» премію здобув композитор Олександр Шимко за сакральну містерію «Вирій».

Лауреатом премії в номінації «Публіцистика і журналістика» став журналіст Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні «Українська правда».

У номінації «Театральне мистецтво» премію отримав режисер-постановник, автор лібрето до опери «Лис Микита», балету «Тіні забутих предків», модерн-балету «Пізнай себе» й театралізованої кантати «Псальми війни» у Львівській національній опері Василь Вовкун.

Дякуємо всім нашим митцям і діячам культури, які попри все знаходять у собі сили, щоб творити для людей. Така діяльність дає захист кожному українському серцю, коли важко та нестерпно боляче. Цінуємо таку самовіддану творчість, яка оберігає нашу ідентичність, волю, культуру, які сьогодні виборюють збройні сили українського народу. Зміцнюємо наші ряди, об’єднуємося через мову, слово, культуру, мистецтво, які сприяють формуванню відданості українським ідеалам.

Окрасою фото сесії до статті є бронзова скульптура «Прометей» створена українським митцем Євгеном Прокоповим, яка прикрашає Національний музей Тараса Шевченка в столиці України.