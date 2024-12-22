У Святому Письмі є такий вислів: «По плодах впізнаєте їх». Так Сказав Спаситель учням, яких послав по світу виконати Велике доручення. Учні попросили якесь підтвердження, щоб люди знали, від кого вони проголошують Благу вість, чиє вчення пропагують…

Цей Золотий вірш прийшов на думку, коли я дізналася про нагородження директора Роменського ліцею №2 ім. академіка А. Йоффе Олени В'ячеславівни Юракової державною нагородою та захотіла привітати її з днем народження. Особисто з нею я не знайома, листуємося інколи у справах Художньої галереї «Ромен» та привітаннями з різними святами. Але плоди, ось вони перед нами.

Олена В'ячеславівна єднає колектив ліцею майже з усією Україною. Особливо це проявилося під час війни з віроломною російською ордою. Їй до всього є справа, вона збирає речі на передову, шукає й знаходить необхідне обладнання для військової техніки, плете маскувальні сітки, донатить на купівлю машин, пального, генераторів, бензопил, лопат, теплого одягу, консервації, смаколиків… У неї немає другорядних справ – все першочергове. Вона влаштовує живий коридор, щоб провести в останню путь Героя-військового, їде рятувати собак та котів з прикордоння Сумщини, кличе людей на чергову волонтерську справу…

Олена В'ячеславівни проголошує: «Забудьте все російське – музику, фільми, мову, товари… Робіть все неможливе, бо можливе вже зроблене! Все задля Перемоги».

Можна перераховувати ще багато чого з її щоденної праці вчителя, вихователя, керівника, волонтера… Та просто тієї унікальної української жінки, Берегині, Янгола-охоронця всього святого й гуманного. Тому вітаючи з отриманням державної нагороди, відзнаки «За сприяння війську» з підписом Головнокомандувача Збройних сил України О. Сирського, побажаємо Олені Юраковій всього оптимістичного й переможного.

Україна була, є й буде!