Організатори виставкового проєкту «Гривня. Більше, ніж гроші» – Національний центр «Український Дім» та Національний банк України. Кураторська група: Тетяна Волошина, Аліса Гришанова, Олексій Ананов, доклала максимум зусиль, для втілення в життя грандіозного задуму, який має історичне значення для нашої держави.

Виставка-експедиція «Гривня. Більше, ніж гроші» представляє багатовимірну сутність національної валюти: її символічні, історичні та мистецькі аспекти. Ми дізнаємося, що гривня – це не лише грошова одиниця, а й відбиття етапів становлення української нації, політичних трансформацій та безперервного культурного діалогу між поколіннями. Україна має державні символи – український герб, прапор і гімн та національну валюту, яка є невіддільною складовою державного суверенітету, носієм історичної пам’яті та ідентичності. Гривня символізує нерозривний зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім нашої незалежної держави.

Андрій Пишний – голова правління Національного банку України зазначив, що на виставці представлена ціла історія виникнення української гривні. Над проєктом працювала експертна група, яка допомогла реалізувати творчий задум в історичну подію, наповнену артефактами. Глядачі можуть побачити монети, документи, паперові знаки як на вітринах, так і в інсталяціях, які допомагають відчути нашу ідентичність, культуру, мистецтво.

Дійсно, експозицію прикрашають унікальні монети часів Античності, перші друковані гривни часів УНР, ескізи Г. В. Нарбута, Кричевського. Через представлені документи ми дізнаємося про історію виникнення української нації.

Центральна інсталяція розташована на вході «Українського Дому» і одразу приголомшує унікальністю творчого задуму заангажованого командою. Ольга Вієру, директорка Національного центру «Український Дім», зазначила, що «Сьогодні в українців є дуже високий запит на розуміння себе, на пошук основ ідентичності. У виставці «Гривня. Більше, ніж гроші» переплелися кілька важливих контекстів, які завжди у фокусі уваги «Українського Дому» – культура, історія, мистецтво. Гривня є голосом епох, символом державності. Вона – ніби політичний та естетичний маніфест, який показує, що для нас є важливим, значимим, красивим. Ми натхненні ідеєю разом з Національним банком України дослідити шлях гривні, який насправді розповідає нам про нас самих».

Приємно відзначити, що майже три століття гривня є важливим атрибутом незалежності нашої держави, яскравим культурним феноменом та об’єднуючим символом для всіх українців. Відвідувачі можуть відчути колосальну роботу двох команд Національного банку та «Українського Дому», які зуміли показати унікальні артефакти та витвори мистецтва, що є рефлексією на феномен української гривні, історичні події, які супроводжують її життя.

Трохи історії. На виставці простежується еволюція української валюти від її зародження в Русі до появи банкнот Української Народної Республіки та відродження гривні часів Незалежності. Можна побачити, як кожні банкнота й монета фіксують дух своєї епохи, зберігаючи відбиток боротьби нашого народу за свободу. Кожний експонат розкриває нашу історію, закарбовану в дизайні, кольорах, орнаменті, образах. Виставка показує, як змінювався зовнішній вид гривні, збагачувався новими стилями, технологіями. Банкноти навчають нас цінувати своїх видатних людей, образи яких прикрашають композиційне рішення кожної купюри.

На виставці представлені ескізні розробки до українських грошей таких видатних художників, як Олександр Богомазов, Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Михайло Бойчук, Мирон Яців, Василь Лопата та інших.

Експозиція показує архівні матеріали, артефакти та твори митців, що є рефлексією на історичні події. Представлені також твори таких авторів, як Юліана Алімова, Миколи Алексєєва, Михайла Алексеєнка, Анатолія Базилевича, Терези Барабаш, Миколи Битинського, Олександра Богомазова, Олексія Борисова, Михайла Бойчука, Миколи Бутовича, Олександра Дубовика, Михайла Дерегуса, Святослава Гординського, Алли Горської, Артгрупи SVITER, I SEE UA FLAG, Григоряй Золотова, Івана-Валентина Задорожного, Олександра Животкова, Алевтини Кахідзе, Миколи Касперовича, Ігоря Ковалевича, Віталія Кохана, Володимира Костирка, Василя Кричевського, Федора Кричевського, Веніаміна Кушніра, Павла Круппота, Ольги Кузюри, Єфрема Лукацького, Богдана Локатиря, Василя Лопати, Бориса Максимова, Михайла Михалевича, Романа Мініна, Івана Мозалевського, Георгія Нарбута, Софії Налепинської-Бойчук, Сергія Нечипоренка, Даші Подольцевої, Антіна Приходька, Олександра Ранчукова, Рустема Скибіна, Галини Севрук, Людмили Семикіної, Антона Середи, Олександра Сухоліта, Івана Світличного, Валентина Ткаченка, Олега Тістола, Василя Чебаника, Ніла Хасевич, Віталія Шостя, Мирона Яців.

Представлений проєкт – робота великої професіональної команди співпраці з Музеєм грошей Національного банку України: директор Денис Толочко, головний зберігач фондів Андрій Бойко-Гагарін. Наукові консультанти: Богдан Завітій, Владислав Безпалько, Данута Посацька, Зінаїда Зразюк, Наталія Маценко, Микола Бендюк.

Проєкт реалізується у співпраці з Державною архівною службою України, Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України та ГО «Платформа культурних ініціатив». Партнери проєкту: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УКРСИББАНК», компанія «Visa».

Війна вплинула на мистецьке мислення та дизайн українських коштів. На нових банкнотах розміщене гасло «Слава Україні. Героям слава!», ця атрибутика є відгуком на наше складне сьогодення та віру в перемогу. В цілому виставка запрошує відвідувачів до діалогу, який зміцнить наше уявлення про історичне минуле нашого народу та сучасний стан незалежної України.