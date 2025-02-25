Про економію та зайві витрати комуналки (продовження)

На початку дослідження та розгляду теми ми детально ознайомилися із ситуацією, коли наші співвітчизники як споживачі житлово-комунальних послуг тривалий час не проживають за місцем реєстрації. Люди можуть перебувати в іншому регіоні країни або й взагалі перебувати поза межами України через воєнні дії. І тому у певних випадках є право кожного та цілком реальна практична можливість оформити перерахунок через некористування відповідними житлово-комунальними послугами. Це цілком позитивна складова нашої теми про реальну економію. А тепер перейдемо до інших, менш радісних реалій життя, що стосується насправді зайвих витрат на комуналку. Отож дізнаємося докладніше про абонентську плату. На превеликий жаль, поки що у питаннях так званої абонентської плати доведеться терпіти і платити? Не секрет, що надавачі послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення вже тривалий час нараховують абонентську плату своїм споживачам.

Отже, розглянемо ці ситуації і конкретні питання докладніше.

Що таке абонентська плата і якими правовими нормами вона передбачена?

Абонентська плата має офіційну назву як плата за абонентське обслуговування.

У п. 11 ч. 1 ст. 1 профільного Закону України «Про житлово-комунальні послуги» маємо таке визначення цього поняття. Плата за абонентське обслуговування ― це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі ― індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі ― індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). Плата за абонентське обслуговування включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води).



Чи нараховується оплата за послуги централізованого теплопостачання (централізованого опалення) у квартирі, якщо споживач фактично там певний час не проживає?

З погляду на законні наміри споживача зменшити свої фінансові витрати та відповідно зекономити, як це можливо зробити у ситуації тимчасової відсутності, тобто не платити за послуги вивозу сміття, а також (у разі відсутності лічильника та у випадку некористування послугами, що підтверджено документально), газопостачання, водопостачання, водовідведення, на превеликий жаль, за послуги централізованого теплопостачання (централізованого опалення) у квартирі, навіть якщо споживач фактично там певний час не проживає, таки доведеться платити. Відповідь на це питання знайдемо у п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Дійсно, споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг. Отже, зверніть увагу на формулювання норми Закону «крім постачання теплової енергії». Тут все сумно зрозуміло. За послуги централізованого теплопостачання (централізованого опалення) у квартирі чи іншому помешканні, якщо споживач фактично там певний час не проживає, доводиться платити.



Де можна докладніше дізнатися про абонентську плату за конкретні комунальні послуги?

Як отримати доступну вичерпну достовірну інформацію від надавача житлово-комунальних послуг стосовно абонентської плати та інших нарахувань?

Існує декілька цілком простих та практично доступних способів це зробити. Надіслати електронне письмове звернення із конкретними запитаннями з метою отримати вказану інформацію. Це передбачено як ваше право споживачів. Також можна спробувати це зробити швидше. Тоді варто додзвонитися за номерами телефонів, які зазначені у вашій квитанції. Відповідні кол-центри надавачів житлово-комунальних послуг мають у робочий час усно надати відповіді на ваші запитання.

Останнім часом споживачі помітили у платіжках графу із назвою «ремонт внутрішньобудинкових систем». Це стосується централізованого теплопостачання, водопостачання, водовідведення. А що віднесено до таких внутрішньобудинкових систем?

Відповідь можна знайти у п. 3 ч. 1 ст. 1 профільного Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку ― це механічне, електричне, газове, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, у тому числі комунікації до обладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення (для систем газопостачання ― від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо).

Чи може бути звільнено індивідуального споживача від плати за абонентське обслуговування? Яка є позиція Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з цього приводу?

Про зайві витрати комуналки, пов’язані із законодавчим запровадженням так званої абонентської плати, дізнаємося у наступній публікації продовження теми.

Куди, окрім НКРЕКП, можемо офіційно звертатися стосовно абонентської плати?

Про це та інше дізнаємося.

Далі буде.