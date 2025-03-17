Мистецтво та культура взагалі представляють обличчя соціуму в історичній ретроспективі. Особливо вагоме значення набувають виставки з унікальними експонатами, які свідчать про високий рівень духовності людини. Саме така подія відбулася нещодавно в столиці України. В Музеї Києва відкрилася виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0» – перша в офіційно створеному Музеї авангарду (листопад 2024-го) та третя від початку формування колекції творів українського авангардного мистецтва.

Експозицію побудовано з понад 50 експонатів, серед яких можна побачити роботи як світових зірок класичного авангарду, так і їхніх послідовників. Перед нами роботи митців, чия творчість формує своєрідні «хвилі авангарду» – Костянтина Піскорського, Василя Кричевського, Олександра Хвостенко-Хвостова, Оксани Павленко, Хани Орлової, Олексія Владимирова, Ганни Криволап, Володимира Вештака, Романа Жука, Олега Тістола, Марини Скугаревої.

Особливу увагу привертає унікальна скульптура Олександра Архипенка «Жінка, що сидить», яку подарував музею відомий колекціонер Ігор Воронов. Окрасою виставки стали твори з фондів Музею історії міста Києва, ще двох представників класичного авангарду — Віктора Артемцева (портрет Т. Шевченка) та Георгія Петраша.

Відкриваючи виставку, Діана Попова підкреслила, що український авангард має силу культурної дипломатії. Тому поповнення колекції в такий складний для України час говорить про високий моральний стан нашого народу, який виборює свою незалежну долю. Слід зазначити, що на виставці представлені експонати з фонду Музею історії Києва та подарунки від колекціонерів.

Організатори події колекціонер та організатор ГО Музей авангарду Юрій Комельков та мистецтвознавець, експерт Едуард Димшиц підкреслили, що це скоріше представлення творів мистецтва на заангажовану тему. На виставці можна побачити 29 творів, серед яких живопис та кілька скульптур. Така культурно-мистецька подія – дорогоцінний подарунок шанувальникам образотворчого мистецтва, які цінують досягнення українського авангарду. Слід зазначити, що перша хвиля зацікавленості авангардом почалася десь у ХХ ст., а під час політичної відлиги (1959–1960-х) ця прогресивна новаторська течія заявляє про себе на культурно-мистецькій ниві. Після проголошення Незалежності та з появою нових митців з вільним творчим баченням почався активний розвиток цього напрямку. На світовій арені з’явилися такі імена, як Роман Мінін та Анна Миронова.

На виставці можна побачити малюнок Василя Кричевського, твір «Марина» Олега Тистола, ескіз костюма до опери Турандот Анатолія Петрицького, дерев’яну скриньку з жабою» Костянтина Піскорського та багато інших самобутніх творів.

На урочистому відкритті виставки було чимало жінок, діячок в культурній сфері столиці. І це зрозуміло, бо більшість чоловіків зараз на фронті на передовій захищають наше мирне майбутнє. Це знакова подія не лише для мистецької спільноти, а й для всієї України – коли ворог руйнує наше життя та нахабно привласнює нашу історію, ми мусимо тримати стрій на всіх фронтах.

Нагадаємо, що філію Музею історії Києва, Музей авангарду, було створено у листопаді 2024 року для збереження та популяризації культурної спадщини художників-авангардистів України.