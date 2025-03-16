Біографія Кривенко Сергія Сергійовича

Кривенко Сергій Сергійович народився на Сумщині 29 листопада 1951 року, живописець, член Національної Спілки художників України, член об’єднання «Мистецька світлиця» КОНСХУ. Лауреат Міжнародної премії ім. Г. Сковороди, премії ім. М. Макаренка, постійний учасник пленерів «Барви Малевича», «Намальований Ірпінь».

Творчу освіту отримав в Орловському педагогічному інституті, закінчив художньо-графічний факультет.

Представник реалістичного жанру з яскравим імпресіоністичним забарвленням. Знайдена авторська манера живопису сповнена світлих кольорів, яскравого позитивного настрою, прозорої палітри, яка вдало передає сонячне світло в будь-яку пору року. В портфоліо митця пейзажі, портрети, натюрморти, які наповнені філософськими роздумами про сенс існування. Живопис митця в стилі розмовного жанру створює цілі есеї з життя. Допитливе око художника бачить серед буденного довкілля унікальність самобутнього мотиву. Хатки, узбережжя річок, храми, лісові галявини стають героями його полотен. Саме в них вирує потужна життєдайна енергетика, яка наповнює людину гуманними рисами, спокоєм та позитивним настроєм.

Сергій Сергійович щедра, добра людина, для якої головне – малювати й передавати своє натхнення іншим. Митець постійно працює на пленерах, приймає участь у групових виставках та має безліч персональних.

Твори С. Кривенка зберігаються в музеях та приватних зібраннях України, Болгарії, Словенії, Польщі, Німеччини, США, Канади.



