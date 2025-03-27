Щорічно під час весняних шкільних канікул в Україні проходить Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Ця подія засвідчує значимий статус книжки та читання як ціннісних орієнтирів в інтелектуальному розвитку дитини. У бібліотеках для дітей – це найкнижковійший тиждень року!

Саме у Тиждень читання бібліотекарі намагаються влаштувати безліч книжкових івентів, зустрічей з авторами, презентацій, переглядів фільмів, літературних квестів, здибанок, театральних дійств, косплеїв, щоб залюбити читачів у книжку ще дужче.

Церемонія урочистого відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання «Плекаймо в мирі і любові дитячу книжку на землі» цьогоріч відбулася 21 березня на Буковині – у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка.

Організатори події: Національна бібліотека України для дітей, Чернівецька обласна військова адміністрація, КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей» за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Гасло цьогорічного Тижня «Читай без обмежень» має на меті показати, наскільки важливою, надихаючою, натхненною є роль книжки у сучасних умовах.

До юних читачів у Чернівці завітало багато почесних гостей: зі столиці Алла Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, президент Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книжки, Руслан Запаранюк, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації; Олена Боднар, начальник Управління культури Чернівецької обласної військової адміністрації; Людмила Гатрич, директор КЗ «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»; Марія Ластівка, голова ГО «Об'єднання митців Буковини»; Антоніна Гошовська, голова правління ГО «Школа каністерапії»; Іван Дерда, в. о. голови Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка; Ігор Пастух, начальник відділу зв’язків із громадськістю Управління патрульної поліції в Чернівецькій області; знані автори Буковини Степан Панчук і Лариса Українець та представники місцевих видавництв – Видавничого дому «Букрек» ТОВ «Друк Арт».

У програмі свята – карнавал «Книжкова феєрія: занурення у світ фантазії»; нагородження найкращих читачів Чернівецької області та відзначення бібліотек – переможців ІІ обласного краєзнавчого конкурсу віртуальних книжкових виставок «Буковина – колиска моя»; флешмоб «Мудрість книг об'єднує дітей»; виставка-ярмарок дитячої літератури від місцевих видавництв та презентація книжкової виставки «Буковинські письменники – дітям».

Під час відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в Чернівцях оголосили підсумки голосування за книжки українських авторів. Перший – регіональний етап, у якому взяло участь майже 6 тисяч читачів дитячих бібліотек країни, відображений на інтерактивній мапі на сайті НБУ для дітей.Усі книжки-лідери опитування у 22 областях України – 62 позиції (деякі книжки повторювалися у багатьох областях – наприклад, книжки Андрія Кокотюхи, Всеволода Нестайка, Лесі Воронини, Галини Вдовиченко) – увійшли до "довгого» списку". Упродовж 5 днів відкритого голосування було отримано 859 голосів.

Тож топ-5 книжок, які читачі рекомендують обов’язково прочитати!

1. Саліпа Ольга «Таємниця замку-корабля».

2. Вертола Світлана «Лель».

3. Вдовиченко Галина «36 і 6 котів».

4. Андрусяк Іван «28 днів із життя Бурундука».

5. Дерманський Сашко «Чудове Чудовисько».

Майже наблизилися до верхівки рейтингу книжки: «Джури козака Швайки» Володимира Рутківського, «Таємне товариство Боягузів» Лесі Воронини, «Порох із Драконових кісток» Володимира Аренєва.

Національна бібліотека України для дітей на свято «Українська сила – українська книжка» з нагоди відкриття Тижня до читачів запросила письменників та видавців, книжки яких будуть у центрі уваги цілий тиждень. На відкриття Тижня читання завітали: українська дитяча письменниця, драматург, сценаристка, театральна режисерка Юліта Ран, книжки якої «Пес Патрон і Шкарпетковий монстр» та «Пес Патрон і Великий Т» ми будемо читати під час весняних канікул у відділі для наймолодших читачів; письменниця і художниця Валентина Дуван, книжку якої «Муха та Найда» відкриватимемо разом у відділі мистецтв. Книжка отримала Всеукраїнську премію дитячої літератури від UAnimals «Гуманна книжка-2024»; Дарія Кудіна та Альона Броско – представники видавництва АРТbooks, у якому надруковані нові випуски коміксів про Гільду. На канікулах читачі зможуть поринути у фантастичний всесвіт Гільди, де магія переплітається з реальністю, а кожна подорож сповнена таємниць і відкриттів; Леся Вороніна, українська письменниця, перекладачка, журналістка, книжки якої дуже полюбляють юні читачі.

Також на свято завітав особливий гість, військовослужбовець, спецпризначенець, який зараз проходить лікування у шпиталі після поранення, але дуже любить читати. Саме любов до книжки привела його у бібліотеку і він погодився на зустріч і спілкування з підлітками у сторителинг-клубі «Камуфляж. Історії нескорених», а також на експертне представництво у компанії авторів і видавців.

Уже втретє до Всеукраїнського тижня дитячого читання НБУ для дітей проводить Національний читацький марафон «Діти України читають». Його мета – об’єднати активних читачів, засвідчити, що читати улюблені книжки, особливо українські, можна де завгодно і за будь-яких обставин.

Ідея виникла у 2022 році, коли через повномасштабне вторгнення не було змоги традиційно зібрати велику кількість дітей у стінах бібліотек і влаштувати свято читання офлайн. Та попри це, ми були переконані, що українські діти читають і що книжка була з ними і в укриттях, і у вимушених мандрах за кордон. Тому попросили поділитися цими історіями у вигляді коротких відео, де діти читають улюблену книжку, яка допомогла їм у важкі часи.

Торік діти читали підбадьорливі історії для захисників та захисниць. Це були гуморески, усмішки, байки… Також діти зверталися безпосередньо до земляків чи родичів, що захищають Україну, – було дуже зворушливо.

Цьогоріч ми попросили дітей прочитати книжки, що їх надихають. Відео надходили до 15 березня, і на цей момент якраз проходять модерацію та з’являться у Медіатеці НБУ для дітей після 30 березня. Та всі учасники вже завантажили заохочувальні сертифікати (вони доступні на сторінці з умовами марафону на сайті НБУ для дітей), а згодом зможуть проглянути відео та знайти ідеї для подальшого натхненного читання.

Обробка відео ще триває, але вже можна говорити про певні тенденції у цьогорічній статистиці. Всього надійшло 1284 відео. У топ-3 найактивніших областей — Харківська, Хмельницька, Дніпропетровська. Є відео також із прифронтових територій Харківщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини… Із тих учасників, що про це зазначили в анкеті, 61 – ВПО, які проживають як в Україні, так і за кордоном. Так, нам надійшли відео від діток, які зараз проживають у Польщі, Словацькій Республіці, Фінляндії та Литовській Республіці.

Слідкуйте за Медіатекою, беріть приклад з українських дітей і читайте українську книжку та долучайтеся до заходів Всеукраїнського тижня дитячого читання у своєму місті, селищі.

Різноманітні заходи, спрямовані на популяризацію книжки та читання серед юного покоління, знайомство з кращими зразками вітчизняної та світової літератури відбуваються упродовж Тижня в усіх спеціалізованих бібліотеках України для дітей. Заходи проводяться у межах реалізації Стратегії розвитку читання на період до 2032 року «Читання як життєва стратегія».

Завершиться Всеукраїнський тиждень дитячого читання у Міжнародний день дитячої книжки 2 квітня у Національній бібліотеці України для дітей коучсесією «Свято непозбувних книгочитунів» від лідерів читання.

Людмила БАЦАЙ