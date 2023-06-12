Олександр Зорянський: корисне читання, суспільне визнання

Існує стереотип, що в сучасну еру технологій книжки і процес читання віддаляються на задній план. Чи то правда, чи лише фейк? Варто розібратися детальніше. Наскільки ми, українська спільнота, нині є читаючою нацією? На ці та інші актуальні запитання пошукаємо відповіді.

Олександр Зорянський, учасник гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради, у спеціальній рубриці популяризації читання діючого ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» створював відеопрограми, брав участь у читацьких пресклубах, провів читацькі опитування серед українських співвітчизників різного віку, написав статтю «Корисне читання: цікаві думки та мистецтво небайдужості», навіть створив креативне фото з улюбленою книжкою.

Насправді Сашко читає багато, читає завзято. І не лише в однойменному короткометражному відеосюжеті, а ще й у реальному житті.

Знаковою подією в освітянському та журналістському середовищі стала успішна участь Олександра Зорянського у Всеукраїнському конкурсі «Я – журналіст: розповідаю світові про незламність українців!».

Наш учасник ефірів та читацьких пресклубів представив на конкурс одразу три сюжети: відео та статтю на тему сучасного процесу читання, фото з улюбленою книжкою. І здобув дипломи І та ІІ ступеня й відповідні І та ІІ місця на престижному всеукраїнському конкурсі серед сучасної молоді.

Корисне читання є не лише пізнавальним процесом, але й має суспільне визнання.

Отож дякуємо Сашкові Зорянському за увагу і щиру любов до української книжки, бо саме українські журнали і книжки, українські та зарубіжні україномовні літературні твори читаємо і популяризуємо серед широкого загалу залюбки!

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртків Центру дитячої та юнацької

творчості №5 Харківської міської ради