Під час літніх канікул діти і батьки шукають можливість почитати цікаві книжки, або у традиційному вигляді, або в інтернеті. Ще є варіант послухати аудіокнижки. Отож пропонуємо нашим юним та дорослим співвітчизникам зробити невеличку літературну мандрівку Слобожанщиною.

В новій сімейній рубриці Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» «Читаймо дітям, читаймо з дітьми, читаймо заради дітей!» в ефірі лунають програми «Ласкаво просимо», «Веселий сумчанин», а також «Казкова історія про Альтанетт».

У такий творчий спосіб ми популяризуємо достойні й цікаві твори української сучасної літератури. Нині можна подивитися і послухати деякі уривки із книжки «Маленькі історії казкового міста» (казки для дітей, ідея та текст Анни Коршунової, ілюстрації Світлани Качуровської, Суми, 2018 р.) А ще автори відеосюжету Леонід та Дарина Гапєєви, популяризуючи цікаве сімейне читання, створили невеличкі діалоги на теми музеїв. Таке неформальне спілкування налаштовує до створення креативних ідей в процесі читання, до роздумів, покращує сприйняття дітьми почутих в ефірі сюжетів.

У місті Суми живуть не тільки люди, а ще є будинки та пам’ятники, рослини і тварини, птахи і мрії. І варто зупинитися на деяку мить, прислухатися й придивитися… І тоді можемо побачити й відчути деякі дива. Краєзнавчий і Художній музеї перетворюються на друзів Краєзнайка і Намалюйка. У цікавій казковій історії «Як Краєзнайко і Намалюйко з’ясовували, чия колекція краща» почалося все з того, що наші головні герої сюжету (неважко в них розпізнати справжні Краєзнавчий і Художній музеї у м. Суми) дійсно сперечалися між собою про власну значимість. Але в житті нерідко трапляється так, що у складних ситуаціях усі ми згуртовуємося навколо проблеми, важливої ідеї. От і наші Краєзнайко та Намалюйко, коли дізналися про приїзд закордонних гостей, одразу помирилися й навіть почали хвалити й популяризувати одне одного, аби закордонні гості й усі навколо дізналися, що кожному з музеїв є що показати людям.

Не менш цікаві казкові історії «Як Веселий Сумчанин усі бажання виконав» та «Як Альтанетта нову спідничку захотіла» (про театр, альтанку) можна також послухати в ефірах.

Отож бажаємо дітям і батькам віртуально і водночас (за допомогою електронних ресурсів) цілком реально відвідати ці літературні мандрівки Слобожанщиною, дізнатися про маленькі історії казкового міста Суми, аби літні канікули були пізнавальними, цікавими й творчими.

Леонід ГАПЄЄВ

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