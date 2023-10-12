Читання казок: повчальний зміст, життєві історії та сучасне творче переосмислення

З нагоди Дня працівників освіти України за участі дітей та батьків, учасників гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова відбувся цікавий та пізнавальний відкритий урок-ефір у формі читацького пресклубу на тему «Читання казок: сучасне творче переосмислення…»

Такі дружні діалоги поколінь за участі дітей та дорослих сприяють покращенню настрою у цей нелегкий період новітньої історії України. Водночас веселі щирі усмішки й небайдужість, здивування юних учасників та учасниць читацького клубу в ефірі 36-хвилинного відео в процесі сприйняття сюжету дружній формат спілкування створюють справжні позитивні емоції, і освітній контент засвоюється креативно й позитивно. Під час таких ефірів ми популяризуємо домашнє й позашкільне читання, достойний україномовний контент української сучасної та зарубіжної літератури.

В ефірі ведучий Леонід Гапєєв спробував артистично почитати цікаву казку із серії «Класичні історії». Це сюжет за мотивами казки братів Грімм, ілюстрації Роберта Данна, літературний переказ Пітера Кловера, казка має назву «Румпельштільцхен».

― Пригадуючи своє раннє дитинство, коли бабуся читала мені різні казки, в тому числі й сюжети братів Грімм, цієї казки не пам’ятаю. Отож і для мене то є цікавим, бо цей сюжет є ексклюзивним, в ефірі пролунає вперше, ― розповів учасникам читацького клубу Леонід Гапєєв.

Сюжет ефіру підготовлено в рамках ІІ Міжнародного некомерційного фестивалю-огляду «Щастя у творчості» у рубриці «Життя народів світу», дякуємо видавництву «Жорж» за надану книжку.

Відбувається не тільки читання (перші 17 хвилин), а ще й цікаве обговорення сюжету серед дітей, підлітків та дорослих учасників ефіру.

Сила і незламність духу наших співвітчизників ― це своєрідна естафета творчості. До речі, про творчий метод дослідження казок розповідає запрошений до нас гість ефіру Андрій Іванович Халін, психолог, лідер ГО «Психокультура», засновник та діючий консультант телефону довіру «Нитка Аріадни», організатор Міжнародного некомерційного фестивалю-огляду «Щастя у творчості».

Процес читання також активно продовжується і завдяки благодійній ініціативі, яка вже протягом 2023 року втілюється у життя на Слобожанщині. Українські родини отримають у подарунок всеукраїнський дитячий журнал «Джміль», дякуємо редакції, видавцям та зарубіжним меценатам за таку дієву підтримку читацької творчості.

Серед тих щасливчиків, які отримади 9-й свіжий номер журналу, що присвячений улюбленим казкам, є також учасники гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова та діти освітян цього позашкільного закладу, Холодногірська бібліотека міста.

Хотілося б завершити на мажорній ноті. Наша сила духу, моральна стійкість, незламність духу втілюються у життя саме завдяки такій естафеті творчості. А читання казок має невичерпний скарб знань, передає нам повчальний зміст, дізнаємося щоразу про нові життєві історії та водночас у будь-якому віці робимо сучасне творче переосмислення.

Дякуємо за цікаву участь нашим юним та дорослим учасникам ефіру, а читачам і глядачам також дякуємо за увагу.

Наші діти і родини читають казки залюбки. І тому варто усіляко підтримувати серед наших співвітчизників таку ініціативу в естафеті творчості.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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