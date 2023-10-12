Щасливі читання у співтворчості родин

Зацікавити дітей читати – це не просто ознаки сімейного та національно-патріотичного виховання. Саме виховання любові до української книжки є благородною справою українських родин, своєрідною читацькою співтворчістю у дружньому діалозі поколінь. І дуже важливо спробувати це заняття створити насправді пізнавальним, позитивним, ігровим, аби заохотити і зацікавити.

Популяризація сучасного читання може відбуватися по-різному. Хтось робить малюнки на теми улюблених прочитаних книжок, дехто створює фотографії та серії фотосюжетів із улюбленими книжками, інші читачі полюбляють і залюбки роблять короткометражне відео.

Цього разу з нагоди Міжнародного дня бібліотек багатьом дітям, представникам доволі різних творчих родин, представникам соціально вразливих категорій, активним глядачам каналу leonid gapeev щастя творчості подарували в Харкові особливий журнал «Джміль». Також днями це видання передане у подарунок для сімейних читань Холодногірській бібліотеці м. Харкова в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Цікавий момент ще у тому, що свіжий випуск дитячого Всеукраїнського журналу «Джміль» №9 у вересні присвячений улюбленим казкам. Саме жанр казки сьогодні, не лише за порадами психологів та освітян, але й за особистими життєвими спостереженнями автора цих рядків, не просто знімає стрес, а ще й допомагає розвивати уяву, творче і критичне мислення. І сьогодні казки цікаві не лише дітям, бо чимало відомих і малознайомих сюжетів з нашого дитинства можемо більш сучасно переосмислити у більш дорослому віці.

Василь Сухомлинський, український педагог, літератор, гуманіст і дуже цікава творча людина, яку ми дуже любимо і шануємо за сучасні інноваційні методи популяризації гуманізму серед підростаючого покоління, велике значення приділяє у своїй педагогічній спадщині саме жанру казки. А ми активно втілюємо у життя ідею співтворчості родин і поколінь, розвиваємо на всеукраїнському та міжнародному рівні ідею щасливої родини і дитини у процесі творчості.

Ці два короткометражні ігрові відеосюжети у форматі вуличного телебачення (програма «Щасливі читання!» та «Наші щасливі читання») створені саме у співтворчості українських родин. Сюжет створили оператор та ведучий (поза кадром) Леонід Гапєєв, юні ведучі Дарина Гапєєва та Яніна Горловська, учасниці гуртків «Точка зору» і «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

На запитання, чи люблять дівчата читати, можна почути з гарним настроєм передану глядачам їхню веселу й радісну відповідь: у родині залюбки читаємо «Джміль» та українські казки. Та ще й згадується про українські книжки.

Отож щасливі читання, щасливі родини у читацькій творчості – це цілком реальне явище. Звичайно, ми усі адекватно розуміємо проблемні реалії виживання цього нелегкого періоду нашої історії. Але маємо навчитися абстрагуватися. Творчість є альтернативою зняття стресу, а казка може занурити кожного з нас у нові й позитивні реалії життя, нехай іноді й поза межами реального світу.

Але ми таки повертаємося до реалій. І насамкінець, варто озвучити цілком реальну актуальну інформацію на тему творчості.

Сучасною інновацією цьогорічного ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» є спеціальна рубрика популяризації читання серед сучасної молоді. Скажімо, за створення цікавого і змістовного короткометражного відео діти і підлітки отримають сучасну українську книжку в подарунок. Чимало таких прикладів можна побачити у відкритому доступі на каналі leonid gapeev щастя творчості:

* Зорянський Олександр: «Читаю багато, читаю завзято!» (Книжка – наш надійний помічник!)

* читацький клуб «Щастя в творчості – у серці кожного!». Перший пілотний випуск. В ефірі Саміра Шиян і Леонід Гапєєв,

** Наші родини читають залюбки в журналі «Джміль» улюблені казки!

Отож читаймо українське: вітчизняні українські казки, зарубіжні казки в якісному українському перекладі. Насправді сьогодні купити книжку є недешевою справою, і тому книжка не завжди є доступною для масового родинного читання. Водночас, для тих, хто дуже хоче читати, окрім електронних ресурсів в інтернеті, аудіокниг та діючих бібліотек, є ще одна альтернатива. Саме завдяки цьому фестивалю, що втілює у життя ідею щастя у творчості, дякуючи небайдужим митцям, благодійникам і видавцям, можна і книжку популяризувати, і окремим родинам деякі примірники обраних книжок подарувати. Але за однієї простої умови: українську та україномовну книжку маємо навчитися любити, поважати, цінувати й берегти, адже наші сучасні українські родини насправді вмотивовані читати.

Леонід ГАПЄЄВ, засновник, автор і ведучий творчої студії leonid gapeev щастя творчості,переможець Національного (всеукраїнського) конкурсу «Благодійність на захисті України» (2023 р.) в номінації «Медіа і благодійність»