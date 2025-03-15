Такі практичні й стильні глечики

Такі практичні й стильні глечики

03/15/2025 -  Comments

Мистецькі акції арт-проєкту «Душа України» проводилися в Києві вже за кількома адресами. Але у столичній Бібліотеці імені Павла Тичини, схоже на те, їх проводити особливо приємно і цікаво. Вже вдруге збирає тут колективну виставку її куратор, автор арт-проєкту Ellen ORRO. Співкуратором знову виступила Тетяна Заславська, а тема виставки – «Глечики». 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Гончарство – буквально найдавніший вид прикладного мистецтва, з усіх відомих на Землі. Античні глечики, знайдені на території сучасної України, були виготовлені за кілька тисячоліть до Христової ери. Практичний керамічний посуд набував широкого використання ще в епоху Неоліту. 

Глечики стали і невід’ємним елементом національного побуту, і відображенням історії українського народу. В них відбивається художня і технологічна специфіка, притаманна кожному нашому регіону. Вони створювались руками видатних майстрів, які докладали чималих душевних зусиль, аби надати гончарним виробам особливої чудодійності, яка не залишає байдужими й нинішні покоління. 

На картинах виставки «Глечики» відвідувачі мають змогу побачити неабияке розмаїття зображень творів кераміки. Тут і звичайні глечики на будь-який смак, і спосіб використання, і знані українські глеки – високі круглі посудини для зберігання харчових продуктів, і фігурні декоративні куманці, і горщики для вирощування кімнатних рослин, які цілком можуть виглядати як вишуканий і стильний аксесуар. А творчим поглядом на образи, створені гончарами, подивилися художники: 
Наталія Анікіна, Микола Бабкін, Павло Баламаджі, Віктор Верес, Єлізавета Герасименко, Марина Загорна, Тетяна Заславська, Тетяна Красна, Анастасія Лівенська, Вікторія Лівенська, якій лише 7 років, Данило Ноздря, Ellen ORRO, Алла Осадча, Ганна Примакова, народний художник України Валерій Франчук, Ганна Харченко-Баламаджі, Анатолій Шаповал, Павло Шарко, Лідія Шевченко, учні Дитячої художньої школи №3 м. Києва Софія Борозенець, Данило Піскунов та Єлизавета Ярмоленко.  
Символ добробуту та злагоди українців, корисний і практичний, а ще познака сімейної єдності та захисту від злобливості – ось яка спільна ідея об’єднала авторів виставки «Глечики». Кожен із учасників, майстер образотворчого мистецтва, запропонував свої бачення творів мистецтва гончарного, використав власну кольорову гаму.  

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

Такі практичні й стильні глечики

 

На виставках «Душі України» глядачі вже давненько побачили, що один із найулюбленіших персонажів художників – котик (втім, може це й кішечка). Так чи інакше, він був присутнім на картинах усіх експозицій проєкту, а до «Глечиків» виявився взагалі дуже доречним. Бо де ви бачили пухнастого, який не хотів би поцупити з глечика сметану чи просто з нього її й з’їсти?.. А то було би цікавою ідеєю, одну з виставок арт-проєкту присвятити, наприклад, образу кота в українському фольклорі. 

Невід’ємною складовою заходів відкриття виставок «Душі України» стає показ-дефіле від майстрині самобутніх ґерданів Наталії Чередниченко. Цього разу на ньому були й оригінальні сумочки-торбинки – авторські роботи майстрині етноодягу Галини Калинчук. Позитивних емоцій не приховували як гості, які стали свідками чудового шоу, так і красуні, які їх демонстрували. Тим більше, що дехто з них пішов додому з цікавим подарунком – шаржем від Віктора Вереса.

 Але головним надбанням відвідувачів у цей день стали картини, виграні в лотереї. В ній, і це вже ще одна традиція арт-проєкту, розігрувалися твори художників, учасників виставки «Глечики». Ті, хто долучився до розіграшу, отримали щасливу нагоду поповнити свої домашні колекції, а зібрані кошти стовідсотково були переведені нашим воїнам, захисникам київського неба. 

Юрій ШЕВЧЕНКО
 

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