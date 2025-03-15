Такі практичні й стильні глечики

Мистецькі акції арт-проєкту «Душа України» проводилися в Києві вже за кількома адресами. Але у столичній Бібліотеці імені Павла Тичини, схоже на те, їх проводити особливо приємно і цікаво. Вже вдруге збирає тут колективну виставку її куратор, автор арт-проєкту Ellen ORRO. Співкуратором знову виступила Тетяна Заславська, а тема виставки – «Глечики».

Гончарство – буквально найдавніший вид прикладного мистецтва, з усіх відомих на Землі. Античні глечики, знайдені на території сучасної України, були виготовлені за кілька тисячоліть до Христової ери. Практичний керамічний посуд набував широкого використання ще в епоху Неоліту.

Глечики стали і невід’ємним елементом національного побуту, і відображенням історії українського народу. В них відбивається художня і технологічна специфіка, притаманна кожному нашому регіону. Вони створювались руками видатних майстрів, які докладали чималих душевних зусиль, аби надати гончарним виробам особливої чудодійності, яка не залишає байдужими й нинішні покоління.

На картинах виставки «Глечики» відвідувачі мають змогу побачити неабияке розмаїття зображень творів кераміки. Тут і звичайні глечики на будь-який смак, і спосіб використання, і знані українські глеки – високі круглі посудини для зберігання харчових продуктів, і фігурні декоративні куманці, і горщики для вирощування кімнатних рослин, які цілком можуть виглядати як вишуканий і стильний аксесуар. А творчим поглядом на образи, створені гончарами, подивилися художники:

Наталія Анікіна, Микола Бабкін, Павло Баламаджі, Віктор Верес, Єлізавета Герасименко, Марина Загорна, Тетяна Заславська, Тетяна Красна, Анастасія Лівенська, Вікторія Лівенська, якій лише 7 років, Данило Ноздря, Ellen ORRO, Алла Осадча, Ганна Примакова, народний художник України Валерій Франчук, Ганна Харченко-Баламаджі, Анатолій Шаповал, Павло Шарко, Лідія Шевченко, учні Дитячої художньої школи №3 м. Києва Софія Борозенець, Данило Піскунов та Єлизавета Ярмоленко.

Символ добробуту та злагоди українців, корисний і практичний, а ще познака сімейної єдності та захисту від злобливості – ось яка спільна ідея об’єднала авторів виставки «Глечики». Кожен із учасників, майстер образотворчого мистецтва, запропонував свої бачення творів мистецтва гончарного, використав власну кольорову гаму.

На виставках «Душі України» глядачі вже давненько побачили, що один із найулюбленіших персонажів художників – котик (втім, може це й кішечка). Так чи інакше, він був присутнім на картинах усіх експозицій проєкту, а до «Глечиків» виявився взагалі дуже доречним. Бо де ви бачили пухнастого, який не хотів би поцупити з глечика сметану чи просто з нього її й з’їсти?.. А то було би цікавою ідеєю, одну з виставок арт-проєкту присвятити, наприклад, образу кота в українському фольклорі.

Невід’ємною складовою заходів відкриття виставок «Душі України» стає показ-дефіле від майстрині самобутніх ґерданів Наталії Чередниченко. Цього разу на ньому були й оригінальні сумочки-торбинки – авторські роботи майстрині етноодягу Галини Калинчук. Позитивних емоцій не приховували як гості, які стали свідками чудового шоу, так і красуні, які їх демонстрували. Тим більше, що дехто з них пішов додому з цікавим подарунком – шаржем від Віктора Вереса.

Але головним надбанням відвідувачів у цей день стали картини, виграні в лотереї. В ній, і це вже ще одна традиція арт-проєкту, розігрувалися твори художників, учасників виставки «Глечики». Ті, хто долучився до розіграшу, отримали щасливу нагоду поповнити свої домашні колекції, а зібрані кошти стовідсотково були переведені нашим воїнам, захисникам київського неба.



Юрій ШЕВЧЕНКО

