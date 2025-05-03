В рамках творчого проєкту «Право на мирне життя» художня виставка «Стояла я і слухала весну»
Київська організація НСХУ «Мистецька світлиця»
Київська міська клінічна лікарня №8
«Федерація жінок за мир у всьому світі»
Видавничий дім «Справи сімейні»
В рамках творчого проєкту «Право на мирне життя»
художня виставка
«СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ»
На виставці представлені пейзажі живописця, члена Національної Спілки художників України Сергія Кривенка.
Весна йде, земля відроджується, даруючи нам надію на мирне життя…
Куратор проєкту Валентина Єфремова,
мистецтвознавець, заслужений працівник культури України
Арт-локація «Мистецька світлиця»
Київська міська клінічна лікарня №8.
Виставка працює протягом березня 2025 р.