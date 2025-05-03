27 лютого у Національній бібліотеці України для дітей відбулася унікальна подія за участі надзвичайно поважного зібрання.

Національна бібліотека України для дітей, народний депутат України Владлен Неклюдов та Посольство Киргизької Республіки в Україні запросили представників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, стати учасниками читання «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка іноземними мовами.

Подія зібрала у головній дитячій бібліотеці високоповажне представництво – понад 30 дипломатичних місій іноземних держав в Україні, зокрема: Азербайджану, Аргентини, Албанії, Алжиру, Австрії, Вірменії, Грузії, Індонезії, Італії, Казахстану, Киргизстану, Південної Кореї, Китаю, Лівії, Мальти, Мексики, Молдови, Пакистану, Румунії, Словенії, Судану, Таджикистану, Туреччини, Туркменістану, Угорщини, Узбекистану, Хорватії, а також дипломатичного представництва Святого Престолу в Україні, Міністерства закордонних справ України, представників медіа, громадських організацій.

Алла Гордієнко висловила щиру вдячність поважним гостям, які приєдналися до цієї непересічної події, і зазначила, що «Заповіт» Тараса Григоровича Шевченка, написаний ще у 1845 році в Переяславі, сьогодні став символом єднання народів, підтримкою України у її боротьбі за свободу і незалежність.

До присутніх із вітальним словом звернувся Надзвичайний та Повноважний Посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов, який також визначив поетичні читання «Заповіту» єднанням навколо вічних цінностей і побажав, щоб поетичне слово Тараса Шевченка, Чингіза Айтматова та національних геніїв усіх країн звучало у світі, надихаючи людей на любов до своєї рідної землі, своєї культури, на повагу до інших народів.

Народний депутат України Владлен Неклюдов у своїй промові зазначив, що Тарас Шевченко не лише поет і митець, а й наш дороговказ, батько нації, людина, яка бачила майбутнє на століття вперед.

Розпочалися читання твору Шевченка рідною мовою – українською, його декламували народний депутат України Владлен Неклюдов та генеральний директор бібліотеки Алла Гордієнко.

Його Високопреосвященство апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас читав «Заповіт» литовською мовою. Загалом у цей вечір духовна заповідь Великого Кобзаря звучала 32 мовами світу.

Наймасовіші читання «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка іноземними мовами «Заповіт єднання: поетичні читання» були зареєстровані як національний рекорд у Національному реєстрі рекордів України. Для фіксації досягнення у бібліотеку прибув експерт Національного реєстру рекордів України, заслужений діяч мистецтв України, посол культурної дипломатії, кавалер ордену Святого Миколая Чудотворця Марк Орловський. Він зазначив, що у Національному реєстрі рекордів України не було зафіксовано подібного факту одночасного читання твору Т. Шевченка такою кількістю іноземних мов. Тож рекорд встановлено і зафіксовано! Усі партнери цієї події (за бажанням) отримали почесні дипломи-підтвердження.

З подякою до представників дипломатичних місій звернулася директорка Департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Олена Ялова, яка наголосила, що у цей важкий для нашої країни час спадок Кобзаря набуває великого змісту і єднає українців та весь цивілізований світ, як і 200 років тому.

Поряд із Шевченком у багатоголоссі народів звучала безсмертна музика бандури, що споконвіку несе на струнах крізь віки таємниці української душі. У виконанні лауреатки всеукраїнських конкурсів Тетяни Киричук прозвучали пісні на слова Т. Шевченка «Зоре моя, вечірняя» та «Нащо мені чорні брови».

Увагу гостей привернули книжкові виставки, де були представлені твори та книжки про Шевченка з колекції рідкісних видань НБУ для дітей, а також переклади творів Кобзаря мовами світу «Слово Шевченка єднає народи!».

Залу прикрасила експозиція вишуканих ювелірних виробів класичного ювелірного дому Lobortas – були представлені коштовності класичного зразка, а також неймовірні інтер’єрні прикраси.

Захід став свідченням того, що слово Кобзаря живе в кожному куточку планети та єднає світ навколо демократичних цінностей та України.



Людмила БАЦАЙ