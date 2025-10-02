Уперше в Етнобібліотеці виступив «Театр пісні «Колесо» із програмою, присвяченою Дню Соборності України. Присутнім був представлений літературно-музичний перформанс «Україна – назавжди!» з презентацією рок-версії кліпу «Гімн України – гімн Перемоги!». У залі аншлаг – зібралися члени клубу «Світлиця», учні Фінансового ліцею, партнери та друзі бібліотеки, почесні гості.

Талановитий організатор, відомий музикант й громадський діяч, автор ідеї створення нового проєкту Гімну України у стилі рок, керівник Театру пісні Анатолій Бабич залучив до виступу учасників кліпу:

народну артистку України Світлану Мирводу, заслуженого артиста України Дмитра Лінартовича, співачок Владу Чайку та Кароліну Егону, музикантів: саксофон – Олег Покотілов, клавіші – Микола Молотков, гітара – Антон Которович.

Модераторка й ведуча дійства – володарка гран-прі Міжнародного фестивалю в Італії «Світ музики» народна артистка України Світлана Мирвода – незрівнянна, талановита співачка, музикантка, віртуозно володіє такими інструментами, як бандура та гітара, й має унікальний голос і дар співати саме душею, зачарувала усіх присутніх.

Особлива енергетика, харизма відрізняє виступи поета, барда, офіцера ЗСУ, заслуженого артиста України Дмитра Лінартовича, він проникливо прочитав й виконав у супроводі гітари свої словоспіви, що так подобаються шанувальникам талановитого митця.

Глядачі були просто зачаровані усіма учасниками концерту:

красивим чистим голосом лауреатки міжнародних і всеукраїнських фестивалів співачки Влади Чайки, запальним виступом співачки Кароліни Егону, читанням поезій та співом народного артиста України, актора кіно Вілорія Пащенка та актора театру і кіно Анатолія Суханова, авторською піснею талановитого композитора, музичного продюсера Сергія Доценка, чарівними звуками саксофону від Олега Покотілова.

З великою шаною усі присутні сприйняли виступ козаків: скульптора, художника, письменника Руслана Найди, який передав у дарунок читачам бібліотеки кілька своїх книг, колишнього вʼязня путінського режиму Володимира Балуха, майстра живопису Олександра Кравченка, автора трьохсот рецептів куліша Василя Нелупа та ін.

Серед запрошених гостей: вдова Героя України Левка Лукʼяненка пані Надія, яка розповіла про свого чоловіка цікаві факти й передала в дар його твори в 13 томах.

Урочистою подією стало вручення подяк від глолови ГО «Організація солдатських матерів України» Валентини Корчак та голови Комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмили Грабовенко.

Заслужений журналіст України Сергій Комісаров та президентка МБФ «Соняшник» Алла Горбунова розповіли про фіксацію рекорду в Книзі рекордів України про найбільшу кількість зображень соняшників в одному місті. Ця подія стала важливим визнанням їхньої праці та внеску в розвиток культури та мистецтва України. Сьогодні, коли наша країна переживає складні воєнні часи, ми пам'ятаємо про значення соборності і єдності та з вдячністю згадуємо героїв, які боролися і борються за незалежну соборну Українську державу.

Дякуємо всім учасникам за прекрасний літературно-музичний перформанс «Україна – назавжди!» та особлива вдячність керівникові «Театру пісні «Колесо» Анатолію Бабичу й модераторці зустрічі Світлані Мирводі.

Бажаємо вам усім миру, злагоди та процвітання!

Дякуємо ЗСУ за можливість жити й творити!

Слава Україні! Героям слава!

Захід відбувся за сприянням партнерів: ГО Національна рада жінок України, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»; ГО «Організація солдатських матерів України».

Інформаційний спонсор: Всеукраїнська газета «Справи сімейні».