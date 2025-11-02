Національна бібліотека України для дітей упродовж своєї історії має багатий досвід співпраці з представниками амбасад різних країн. Міжнародне партнерство бібліотеки – це не лише реалізація спільних просвітницьких проєктів та творчих конкурсів. Передусім – це можливість дітям нашої країни ближче познайомитися з культурою і традиціями інших народів, а дітям інших країн – пізнати Україну. Це культурно збагачує читачів, допомагає формуванню у підростаючого покоління почуття толерантності, сприяє руйнуванню стереотипного сприйняття представників різних народів світу та упередженого ставлення до них.

У часи воєнного протистояння такі зв’язки набувають додаткових сенсів. Бібліотеки стають центрами культурної дипломатії, розповідаючи світові через культурні ініціативи про мужність і стійкість українського народу, зокрема українських дітей, які не втрачають віри у Перемогу, навчаються, читають книжки, розвиваються та підтримують воїнів своєю творчістю: малюють, пишуть листи, роблять обереги. Тому міжнародне партнерство стає проявом солідарності й підтримки.

Книгозбірня щиро вдячна всім партнерам, які впродовж трьох років повномасштабного вторгнення підтримували безліч починань бібліотеки та об’єднували під час масштабних подій представників амбасад різних країн. Рік тому на одне з таких свят завітав пан Сеймур Мардалієв, Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні.

Під час екскурсії бібліотекою, яку проводила для поважних гостей генеральна директорка Алла Гордієнко, пан Сеймур побачив пристосоване бібліотечне укриття – схованку для читачів, яку бібліотекарі самотужки обладнали і прикрасили ще у 2022 році: сплели яскраві камуфляжні сітки, щоб прикрити недосконалі стіни, купили чохли на старі стільці, принесли у підвальне приміщення книжки, щоб було що читати під час тривалих повітряних тривог, навіть сцену облаштували, щоб можна було продовжити перервані тривогою заходи. У бесіді з очільницею бібліотеки дипломат зазначив, що уряд його країни на постійній основі організовує та фінансує поїздки до Азербайджану на оздоровлення та реабілітацію українських дітей зі звільнених територій, а також висловив бажання допомогти бібліотеці.

Після недовгих роздумів та узгоджень пан Сеймур Мардалієв прийняв рішення підтримати фінансово реконструкцію бібліотечного укриття. Упродовж двох місяців тривали роботи з реконструкції, і нарешті оновлене укриття – безпечний розвивальний простір для дітей – офіційно відкрито!

Завершення проєкту – насправді резонансна подія, яка зібрала у стінах бібліотеки велику кількість поважних гостей, представників Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства закордонних справ України, представників амбасад понад 20 країн, серед яких: Іспанія, Словенія, Швеція, Литва, Аргентина, Ізраїль, Пакистан, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Індонезія, Молдова, Туреччина, Киргизстан, Ірак, Індія, Швейцарія, Лівія, Румунія, Алжир, Чорногорія, Словаччина, також представників Верховної Ради України, КМДА, очільників громадських організацій, культурних та мистецьких установ столиці, журналістів.

У своєму слові заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар наголосила на важливості міжнародної співпраці, високо оцінила посильну допомогу та беззаперечну підтримку закладів культури України з боку іноземних держав у такі надскладні для держави часи.

Модераторка події звернула увагу на художнє оздоблення простору, який виконала Діана Мірошник, художник-графік, поєднавши рослинні символи України та Азербайджану – калина і гранат. Обидві рослини асоціюються із гостинністю і щедрістю, відображають глибокі цінності, притаманні народам обох країн. І ягоди калини, і плоди граната символізують єдність, взаємопідтримку, згуртованість.

Генеральний директор НБУ для дітей Алла Гордієнко щиро подякувала уряду Азербайджанської Республіки, особисто пану Сеймуру Мардалієву, всім почесним закордонним гостям і наголосила: «Ми дуже хочемо вірити, що цей простір буде використовуватися лише для дитячих ігор у схованку, для святкових зустрічей із друзями, ось, як сьогодні. Мріємо, щоб це приміщення у наших читачів не асоціювалося з тривогами та тривожністю».

У своїй промові Надзвичайний та Повноважний Посол пан Сеймур Мардалієв ще раз висловив свою підтримку народові України та головній дитячій бібліотеці, з якою його ще тісніше поєднав і цей благодійний проєкт. Пан Посол розповів про гуманітарну підтримку України під час повномасштабного вторгнення, яка в грошовому еквіваленті сягнула понад 40 млн доларів, про оздоровлення та реабілітацію на території Азербайджану з 2022 року понад 200 українських дітей. Він сподівається, що наступні спільні справи з бібліотекою будуть виключно творчими та абсолютно мирними.

Традиційне перерізання стрічки ознаменувало офіційне відкриття оновленого світлого і затишного безпечного простору, прикрашеного сюжетами українських й азербайджанських казок. У просторі також облаштовано сцену для подій, екран для перегляду відео, представлені книжки, є зона для майстерок, яку одразу використали за призначенням після завершення урочистостей.

Символічну стрічку розрізали:

генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко;

Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв; заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар.

Усі присутні змогли побачити зміни та перетворення простору в короткому відео «було-стало». Святкову атмосферу гостям і читачам створили юні вокалісти ансамблю Art music school Zabava, художній керівник Дарʼя Кириченко.

Дорослі гості отримали на згадку про цю подію унікальну листівку із прапорами України та Азербайджану та мініатюрними ляльками-мотанками ручної роботи у національних кольорах двох країн.

Діти, учасники події, скуштували азербайджанські смаколики та долучитися до заходів і майстерок на різних локаціях бібліотеки:

наймолодші читачі-дошкільнята відвідали своє перше в житті заняття з йоги в просторі «Затишний світ дитинства». Психологи бібліотеки запропонували дітям і батькам участь у заході «Зліпи» своє розумне тіло» – вправи з йоги та ліплення повітряного пластиліну;

на літературну здибанку «В гостях у письменника» запросили читачів старшого шкільного віку;

у мистецьку подорож «Арабеска – орнамент, що зачаровує» поринули відвідувачі відділу мистецтв;

молодшим читачам бібліотекарі запропонували святково-розважальний форсаж «Літературні кружляння».

Людмила БАЦАЙ