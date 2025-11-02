З нагоди Дня Соборності України 22 січня в Національній бібліотеці України для дітей відбулася урочиста презентація проєкту Вікторії Сайко «Моя Україна», присвяченого ляльці-мотанці, та відкриття виставки робіт лауреатів Всеукраїнського конкурсу дитячих ілюстрацій до поезії Тараса Шевченка та Шандора Петефі «Батьківщині».

На відкриття завітали почесні гості: Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини в Україні Антал Хеізер, дипломат з питань культури і освіти Єва Хеізерне Хегедюш, в.о. начальника Управління видавничої справи та бібліотечної діяльності Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Сергій Сидоров та головний спеціаліст відділу бібліотечної справи Управління видавничої справи та бібліотечної діяльності МКСК Андрій Кононов, член Національної спілки художників України, директор благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «НСХУ», мистецтвознавець Тамара Чернявська, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Катерина Нагайко та молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу музею Світлана Коркач, помічниця генерального директора Видавничої корпорації «RNK-Ranok» Олександра Мясоєдова.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, та подякували нашим захисникам, які тримають небо над нами на своїх мужніх плечах.

Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко привітала усіх зі святом Соборності, відзначила, що українці – горда та нескорена нація, ми всі – всеєдиний народ, і жодні кордони не зможуть розділити нас. А у непростому сьогоденні ми ще більше об’єдналися, даючи відсіч ворогу!

Відрадно, що завдяки ЗСУ ми можемо збиратися на таких мистецьких заходах з дітьми, робити промоцію української культури і книжки.

Торік наша бібліотека разом із Посольством Угорщини в Україні організували та провели Всеукраїнський конкурс дитячих ілюстрацій до поезії Тараса Шевченка та Шандора Петефі «Батьківщині». Цей проєкт приурочений до 210-річчя українського національного генія Тараса Шевченка та 200-річчя угорського національного поета Шандора Петефі. Два генія літератури – два шляхи національної боротьби. Два уособлення мужності та любові до рідного краю. Це вони надихнули наших маленьких художників на творчість, виражену засобами образотворчого мистецтва. До фіналу дійшли 300 конкурсантів. Авторитетне журі визначило переможців конкурсу та обрало понад 100 малюнків, які розміщено в електронному Альманасі творчих робіт.

Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини в Україні Антал Хеізер звернувся до присутніх з привітанням, подякував за співпрацю з бібліотекою. Він відзначив символічність відкриття виставок у День Соборності в Україні, який збігається з Днем культури Угорщини. Пан Посол висловив упевненість, що спільно ми зможемо реалізувати ще багато прогресивних програм і проєктів з промоції книжки та читання, збереження культурної спадщини.

Мотанки є давніми родинними оберегами українців і уособлюють єднання сімейних зв’язків різних поколінь. Пані Вікторія Сайко, авторка проєкту «Моя Україна», багато цікавого розповіла учасникам події, зокрема про свою прабабусю, яка створювала ляльки власноруч з ниток та ганчірок, і деякі з них майстриня досі зберігає. Пані Вікторія запросила бажаючих у Бровари в Культурно просвітницький центр «СвітЛиця» на майстер-класи з виготовлення оберегів у народному стилі для дому і на фронт для захисників. А ще подякувала бібліотеці за організацію виставки та популяризацію української культури серед дітей та молодого покоління, за збереження наших традицій і обрядів.

Святковості заходу надав фольклорний ансамбль «СвітЛиця» під керівництвом Інни Дибки Культурно-просвітницького центру «СвітЛиця» м. Бровари. У їхньому виконанні прозвучали запальні українські народні пісні. Гості підтанцьовували, раділи жартівливим композиціям, гучно аплодували артистам.

Особливо маленькій Богданці, яка нарівні з дорослим складом ансамблю відпрацювала концертну програму.

Під час презентації з присутніми пригадали цікаві факти, пов’язані з ляльками-мотанками. Читачі охоче відповідали на запитання та одержували призи від майстрині за правильні відповіді.

Уособленням Дня Соборності є ланцюг єднання. Живий ланцюг. То ж всі взялися за руки і разом загадали бажання. Найголовніше і найсокровенніше. Вірим, що воно у нас одне-єдине. Нехай у квітучій Україні настане справедливий мир! Щоб знали Україну не через новини про війну, а завдяки її талановитим людям! Таким, як майстриня Вікторія Сайко! Таким, як наші юні художники і вокалісти! Таким, як почесні гості, партнери і читачі бібліотеки!

Зберігаймо національні традиції разом!

Дюдмила БАЦАЙ