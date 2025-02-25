Я у світі, а світ у мені

Привітаємо з днем народження відомого фотографа, інтелектуального лідера, для якого сенсом життя є створення яскравих самобутніх образів. Заради схоплення унікальної миті він долає тисячі кілометрів, перешкод, фізичних незручностей. Еврика! Побачив! Зберіг для нас… Андрій Котлярчук – унікальний фотограф, член Київської організації НСХУ (секція критики та мистецтвознавства). Закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка та Державну академію керівних кадрів культури та мистецтва, факультет мистецтвознавства. З 2012 року – член Royal Photographic Society (Велика Британія). Провів понад сорок авторських художніх фотовиставок в Україні та за кордоном. Яскравий представник сучасної хвилі мистецтва, який вдало поєднує у своїй творчості національну аутентику, класичну фотографію та передові досягнення світового фотомистецтва.

В портфоліо невтомного митця численні творчі здобутки, виставки, проєкти. Твори Котлярчука визнані світовими фахівцями і мають свою ознаку, яка народжується в процесі самобутнього творчого натхнення. Він сміливо відокремлює зерна від плевел і закодовує самобутній побачений момент в яскравий неповторний художній образ. Він блукає світом у пошуках оригінального мальовничого краєвиду, який притаманний саме українській землі. Містика та реалії в його фотографіях наповнюють скарбницю українського мистецтва самобутніми творами. Образотворча мова майстра підтверджена власними творчими знахідками і дослідженнями в царині архаїчного світу та зупиняє мить нашого швидкоплинного часу… Від роси і води тобі, друже, пишаюся твоїми творчими здобутками та нашим взаєморозумінням в царині образотворчості….

фото А. Котлярчука

