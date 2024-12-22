Війна – не завада для пісні

В Трускавці відбувся VII Міжнародний конкурс вокалістів азербайджано-української дружби.

Війна не стала на заваді українській пісні. Конкурс проводиться щороку й набуває популярності. Відбір на конкурс відбувається прозоро й безкоштовно. Проживання й харчування – за рахунок організаторів.

Цьогоріч до десятка найкращих виконавців увійшли двоє військових – Данило Клягін та Максим Мануйлов. У солісток – Альбіни Голенач, Аліни Сардеки та Ганни Агасиєвої попри усмішки на обличчях, біль у душах, бо на їхніх очах руйнували рідні будинки… У кожного учасника непроста історія.

Учасники вміло й професійно поєднували оперний і естрадний спів. «Це неабиякий хист», – зауважив член журі конкурсу Олександр Дяченко, народний артист України.

Переможцем конкурсу став Данило Клягін, старший солдат ЗСУ, соліст зразково-показового оркестру ЗСУ. Другу премію розділили Заріна Веліханова, студентка столичної Національної музичної академії, та Альбіна Голенач, солістка оркестру ЗСУ. Третю премію отримала Валентина Фролова, магістр Національної музичної академії України.

До Трускавця на VII Конкурс вокалістів азербайджано-української дружби завітав Консул Азербайджанської Республіки Галіббай Агададашев.

Відбулася офіційна зустріч пана Консула із Трускавецьким міським головою Андрієм Кульчинським.

На зустрічі були присутні фундатори Конкурсу народний артист України Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова, а також офіційні гості.

Також пан Консул завітав до Готельно-курортного комплексу «Карпати», де в мирні та доковідні часи чи не половину відпочиваючих складали азербайджанці. Усю делегацію у складі пана Консула, Гурбана Аббасова, Ігоря Закомірного та Наталії Кудряшової ласкаво приймав голова ГКК «Карпати», заслужений лікар України Лев Грицак.

Галіббай Агададашев виступив на церемонії нагородження переможців VII Конкурсу вокалістів азербайджано-української дружби із промовою, у якій зачитав привітання від Надзвичайного та Повноважного Посла Азербайджанської Республіки Сеймура Мардалієва та передав персональну подяку для міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

Конкурс вокалістів азербайджано-української дружби надає шанс молодим виконавцям виступити на найпрестижнішій сцені світу «Карнегі Холл».

У 2024-му сертифікат на продюсерську підтримку виступу від Ірини Самсоненко отримала лауреат 2 ступеня Альбіна Голенач.