Вітання до дня народження

У редакції «Справ сімейних» є можливість привітати священника, протоієрея, доктора філософських наук з богослов’я, професора Київської православної богословської академії Віталія Володимировича Клоса з днем народження. Кажуть, хто в травні народився, має особливе помазання весняного квітіння. Розквітає й наповнюється життєдайною енергією природа й людина поряд з нею.

Нас поєднує багаторічна спільна творча праця по збереженню пам’яті археолога, музеєзнавця, історика, мистецтвознавця, художника, громадського діяча Миколи Омеляновича Макаренка (1877-1938). Патріот України віддав своє життя захищаючи Михайлівський Золотоверхий монастир від зруйнування, стояв на охороні самобутньої історії та культури українського народу.

Віталій Клос - автор знакових монографій з Історії Михайлівського Золотоверхого монастиря, численних наукових статей з Історії Православних монастирів Волині ХVІІ-ХVІІІ ст., з життя Святої великомучениці Варвари, Святині Володимирського Патріаршого собору, «Значення Церкви Христової для українського народу» та багато ін. Віталій Володимирович - автор понад 70 наукових розвідок, культурологічних проєктів.

Слово від священника, яке звучало на наших спільних культурно-мистецьких заходах, завжди було повчальним, поєднувало присутніх мудрістю Святого письма, глибиною історичних фактів. «Мистецькій світлиці», яка згуртувала спочатку художників із Сумщини, а під час творчих проєктів доповнилася провідними митцями Національної спілки художників України, надзвичайно поталанило. Слухати Віталія Володимировича було неймовірно цікаво й корисно. Він сам випромінює неймовірно шляхетну енергетику, культуру, врівноваженість, наповнений глибокими знаннями й охоче ділиться з іншими.

Нагадаю кілька проєктів, присвячених М. Макаренку: «Забуті імена повертаються», «На вівтарі любові історичні пам’ятки», «Я – українець!», «Храми України», «От де, люде, наша слава, слава України!» та ін. На кожному заході В. Клос просто й одночасно глибоко розкривав тему і вмів заохотити інших бажанням доповнити свої знання. Це дар священника й учителя.

Виставка присвячена пм.яті М.Макаренку. Київ, Галерея Сучасного мистецтва

З вдячністю згадуємо всі наші проєкти, спрямовані на збереження пам'яті про українського патріота, бюст якого прикрашає алею Пам’яті Героїв Небесної сотні, полеглих під час Революції гідності, розташовану на стіні Михайлівського Золотоверхого собору.

Біля погруддя М.Макаренка

Наукова конференція Ю. Кухарчук. І.Ліховий протоірей Віталій Клос. В.Єфремова, Т. Скірда

Наукова нарада

поминальна літія по Миколі Макаренку

Шановний Віталіє Володимировичу! Божої благодаті Вам і Вашій родині, мирного неба Україні та Янгола-Охоронця по життю.

З повагою від усієї нашої творчої громади Валентина ЄФРЕМОВА

Фото автора