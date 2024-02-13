Зерна правди Богдана Гориня

Горинь Богдан Миколайович – письменник, мистецтвознавець, бібліофіл, громадський та політичний діяч, активний учасник національно-демократичного та правозахисного руху опору 60–80-х років ХХ ст., співорганізатор виготовлення та розповсюдження самвидавної літератури антирадянського націоналістичного спрямування, народний депутат Верховної Ради України двох скликань, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, володар орденів «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів.



Як і багатьох інших шістдесятників, Богдана Гориня не оминули брежнєвські мордовські концентраційні табори. Неприйняття тодішньої радянської дійсності, участь у захисті української інтелігенції визначили його долю. Він став одним із співзасновників Української Гельсінської Спілки, головою Львівської обласної філії УГС, членом Великої ради Народного Руху України, членом президії Львівської крайової ради Руху, членом Республіканської і обласної ради Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Член Національної спілки художників України (секція критики та мистецтвознавства КОНСХУ).

Вірний син українського народу відзначає свій день народження. Мені пощастило бути особисто знайомою з Богданом Миколайовичем, запрошувати його на творчі зустрічі. Богдан Горинь – унікальний оратор, легко і невимушено він вміє посіяти зерна правди, які відгукуються в слухачів неймовірною силою, глибиною виваженої думки. Любов до України, прагнення вибороти її незалежність, чесне відношення до всього, що формує гідність людини, вміння побудувати храм краси, гуманності та наповнити його любов’ю і шляхетністю.



Вітаючи дорогого друга, колегу по творчості, відданого сина українського народу хочеться насамперед побажати міцного здоров’я і здійснення мрій. Творчий та життєвий шлях Богдана Миколайовича тернистий і наповнений напруженою боротьбою за вільну Україну. Кожна друкована праця – то фоліант глибокої суті унікальних досліджень, літературної краси та метафоричної сили. Досить назвати – «На пути в Европу», «Крим не тільки зона відпочинку» (співавтор); «У пошуках берега», «Життя і творчість скульптора Івана Севери», «Опанас Заливаха. Вибір шляху», «Туга Віктора Цимбала», «Не тільки про себе», «Любов і творчість Софії Караффа-Корбут» та ін.



І сьогодні Горинь створює ланцюг єдності своїми творчими, науковими, мистецтвознавчими працями. Від роси та води Вам, шановний Богдане Миколайовичу. Пишаємося вашою суттю, життєвим шляхом і вкладом у розбудову незалежної України.



Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру

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