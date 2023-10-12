Фестиваль єднає миротворців

Єдність, спрямована на збереження миру, завжди наповнена могутньою енергетикою. Про це засвідчив Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!», який нещодавно відбувся на Співочому полі в столиці України. Творча ініціатива була втілена в життя завдяки єдності Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень за підтримки Департаменту культури КМДА. Голова оргкомітету Оксана Парфус та голова журі цього проєкту Леся Королик оголосили імена учасників та вручили їм «Дипломи» і «Подяки». Непросто було зібрати високопрофесійних митців, викладачів, громадських діячів, студентів, учнівську молодь в одну творчу родину. Але недаремно в народі кажуть, що нитка, скручена вдвоє, не скоро порветься. Тому дивне відчуття єдності буквально покрило, мов омофором Пресвятої Богородиці, кожного учасника заходу.

Сцена Співочого поля наповнилася справжніми українцями, які позиціонували не тільки свої таланти, а національні цінності, примножуючи скарбницю української культури і мистецтва на міжнародному рівні.

Як повідомила Леся Королик, складність роботи журі була в тому, що цей фестиваль проходив дистанційно, за два місяці було прослухано майже 500 учасників із 16 країн світу. Титанічну роботу звершили 32 члени журі, які представляли одинадцять країн світу. Так талановиті миротворці з України, Італії, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Словенії, Естонії, Греції, Франції, Литви, Республіки Кіпр, Туреччини, Великої Британії, Фінляндії, США об’єдналися заради проведення культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку творчих талантів в Україні.

На урочистому заході з вітальним словом виступив Федір Баландін – директор Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень, і вручив «Подяки» членам журі: Оксані Парфус, Світлані Садовенко, Ларисі Недін, Олені Слободянюк, Оксані Петриковій, Владу Зайцеву, Свєті Сигіді.

Цього року вітали переможців – Юрія Кобзаренка, Адріану Озгович, Вікторію Кець, Єгора Вінейчука, Юлію Трофименко, Євгенія Лещенко, Анастасію Балашову, Лілію Кириленко, Лесю Луців, Тетяну Ігнашину (Поліська Журавка), Тетяну Шаповал, Віктора Волівецького та Інну Мокрицьку.

Святковість фестивалю доповнила виставка вишитих рушників, як частина Міжнародного проєкту «В єдності – сила народу» (ідея активістки поетеси Лесі Воробець-Утриско з української діаспори в Іспанії). Метою проєкту стало бажання об'єднати українців всього світу через вишитий рушник, символ національної свідомості, свободи, гуманності. Так через збереження традицій народної творчості організатори доклали зусиль, щоб передати національну свідомість для українців, які проживають за кордоном. На замовлення представників діаспори з Італії, Франції, Греції, Фінляндії, Естонії, США і Канади, майстрині з мальовничого гірського села Прокурава (Косівського району Івано-Франківської області) вишивали рушники, щоб прикрасити святкування Дня Незалежності України в Києві. Так рушники з вишитими назвами дев’яти країн, які приймали участь у проєкті, стали окрасою фестивалю. Італію представила голова Асоціації Mist-IlPonte (м. Губбіо, регіон Умбрія) Леся Королик. Францію – Леся Микитин, голова Асоціації «Український хор св. Володимира Великого» (м. Париж). Грецію – Алла Лобач, голова Товариства підтримки та розвитку культурної спадщини «Трембіта» (м. Афіни). Хорватію – голова Українського культурно-просвітницького товариства «Дніпро» (м. Рієка) Ольга Камінська. Естонію представляла вокальна група «Промінь» (м. Тарту), художній керівник Хійє Тааль (Hiie Taal). Фінляндію – голова Асоціації «Фінляндія – Україна Остроботнія Калина» (м. Вьоро) Олена Гальченко. США – Український Музичний Інститут Америки, відділ у Детройті, штат Мічиган, директор інституту Ірина Свитка. Канаду – МОУГ «Четверта хвиля» (м. Торонто) голова організації Любов Славатинська. Україну представила громадська організація «Земляки Придніпров'я» через Зою Ружин. Унікальні вишиті рушники були подаровані музею Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень.

Чимало відгуків висловили запрошені гості та представники громадських організацій на сторінках інтернету. Кожен учасник фестивалю відчув, як важливий мир і все, що пов’язане з ним. Тому величезна подяка всім громадським активістам, які приймали участь у проведенні цього надзвичайного заходу, особлива вдячність Голові «Федерації жінок за мир у всьому світі» матері-героїні Тетяні Коцебі. Війна змінила для багатьох пріоритети і змусила цінувати найважливіше – життя, саме сьогодні, зазначила у вітанні Леся Королик.

Аплодисменти переможцям висловлює редакція газети «Справи сімейні», головний редактор якої кандидат психологічних наук, Посол миру Михайло Ільїн. А єднала всіх учасників пісня «Народна», у виконанні лауреата I ступеня Лесі Луців.

Ми вільний народ.

Слава Україні!

Ми всі – одна родина!

Ми всі – одна країна!

Від батька і до сина,

Славимо її!

Біда нас не зламала!

Вона нас об’єднала!

Такі заходи не тільки єднають людство заради збереження миру, а й демонструють світу переваги гуманності над варварством. Дійсно, «Ми всі – одна родина»!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний Посол миру, володар ордена Святої великомучениці Варвари

Фото збірне