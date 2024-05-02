Гасло до відзначення Дня Соборності-2024 – «Наша єдність – наша зброя». «Зброя» бібліотеки – це правдива інформація, єдність: мова, слово, дія, зокрема, співпраця з партнерами, проведення сумісних заходів. Отже, 18 січня в Етнобібліотеці відбулася патріотична артзустріч «Україна є і буде!» з презентацією кліпу «Молитва матері – сага про солдата», присвячена державному святу – Дню Соборності України.



Ми живемо в Україні, в країні, яка багата своєю історією, культурою, милозвучною мовою, мелодійною музикою, чудовими піснями. Нещодавно група митців на чолі з автором ідеї режисером Миколою Нагорним створили патріотичний відеокліп «Молитва матері – сага про солдата», презентація якого відбулася в Етнобібліотеці.



Головними героями відео та учасниками артзустрічі у бібліотеці були: народна артистка України Світлана Мирвода, заслужений артист України Дмитро Лінартович, артист академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України Володимир Стельмах, поетеса, авторка слів «Молитва матері», заслужена діячка естрадного мистецтва України Тетяна Левицька. Ведуча артзустрічі – ,неперевершена артистка Світлана Мирвода з перших же хвилин заволоділа увагою публіки.



Відбувся показ кліпу, а після – звучали пісні у виконанні артистів, героїв відео, звучала поезія. Особливо зворушливим був вірш-присвята поетеси Галини Іллєвої воїну ЗСУ Дмитру Лінартовичу.

Присутні на заході – учні Фінансового ліцею, члени клубу «Світлиця», друзі, громадські діячі, волонтери. Особливо почесною була присутність військових – побратимів головного героя відео, офіцера ЗСУ, актора Дмитра Лінартовича. На показі була і гостя з Італії – представниця Всеукраїнської ГО «Поступ жінок-мироносиць» за кордоном Леся Королик, яку радо привітала від ГО Національної ради жінок України та ГО «Федерації жінок за мир у всьому світі» Людмила Грабовенко.

Окрасою зали стала виставка старовинних хусток і рушників із колекції Людмили Грабовенко «Обереги української родини», відкриття якої відбулося на заході, що значно підсилило враження від зустрічі.



«Молитва за сина» – пісня, що уособлює образи всіх синів і дочок, які захищають нашу Країну.

Наприкінці заходу, при повторному показі кліпу, всі присутні в єдиному пориві встали і зі сльозами на очах, подумки молилися за всіх воїнів, які там, на фронті, виборюють свободу, соборність і незалежність нашої Держави.



Слава Україні! Героям слава!

Захід відбувся за сприянням партнерів: ГО Національна рада жінок України, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»; інформаційний спонсор: Всеукраїнська газета «Справи сімейні».

Ірина СОКОЛОВА