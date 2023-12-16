Оксана Пекун: «Моє волонтерство – пісня»

Два дні на початку грудня народна артистка України Оксана Пекун співала для українців Іспанії.



«Завдячуючи друзям-українцям, я відкрила для себе куточок Іспанії – Андалузію, – розповідає пані Оксана. – Це прекрасно мати прихильників в усіх куточках світу. Невтомні українки запросили мене провести благодійні концерти».



Водночас Оксана Пекун відкрила для себе не лише узбережжя Коста дель Соль, а й прекрасні, щирі, українські серця, яким не байдужа доля рідної України.



Перший благодійний концерт пройшов у місті Малага. Того вечора в залі було багато діток, бо з піснею вони чекали на святого Миколая й солодкі подаруночки, а потім разом з артисткою співали на сцені «Щоб була країна сильна і єдина, щоби жив щасливо вільний наш народ».



Українська громада співала й спілкувалася разом з улюбленою співачкою. «У найважчі часи для України ми всі стаємо близькими одне до одного, нас об’єднує спільна біда, – поділилася своїми думками громадська діячка Марія Петрик. – Зустріч з народною артисткою України Оксаною Пекун пройшла в рамках благодійної допомоги Україні. Кожен мав можливість поспілкуватися, сфотографуватися на згадку. А ще нас усіх зачарувала концертна сукня Оксани від чарівної й талановитої акторки Ольги Сумської з колекції RIDNA».



Наступного дня Оксана Пекун співала в ресторані «Рідна хата», що у місті Міхас.

Ці зустрічі незабутні. Вони лікують душі, гуртують українців, наближають Перемогу.



Людмила ЧЕЧЕЛЬ