Про складові успішної творчості на шляху до суспільного визнання

Відеоблогерство серед сучасної молоді, креативні та змістовні відео, створені на аматорських пристроях, поступово набувають популярності й серед широкого загалу, і в обраному культурно-мистецькому середовищі. Творчі експерименти стають цікавою справою для тих, хто опановує мистецьку тематику, пробуючи свої сили у спеціалізованих мистецьких проєктах.

Цього разу наш учасник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова Даніїл Михайличенко успішно заявив про себе, взявши участь у Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості». Популяризуючи сучасні українські друковані видання для дітей, Даніїл обрав в якості об’єкту для творчих досліджень саме Всеукраїнський журнал «Джміль», який часто отримував у подарунок та з радістю читав у вільний час.

В ефірі програма «Веселий джміль», ведучий Даніїл Михайличенко, вдалий дебют нашого учасника позашкільного гуртка. Відкриємо маленький секрет. Журнал «Джміль» демонструє нам 4 складові як сучасні важливі фактори творчості: дослідження, живопис, музику, літературу. А Даніїл, окрім професійних занять музикою у Харківському державному музичному ліцеї, ще почав займатися практичними основами журналістики та літературної творчості на позашкільних заняттях в ЦДЮТ №5.

На Всеукраїнський міжуніверситетський конкурс «Артжурналістика-2023», який щорічно збирає учасників-студентів з університетів, коледжів культурно-мистецької профільної освіти, у номінації «Я – блогер», юний музикант 5-класник Даніїл Михайличенко, який навчається у Центрі дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради (гурток позашкільної освіти «Точка зору») представив на розгляд професійного музичного мистецького журі свою короткометражну програму «Веселий джміль», що популяризує і саме дитяче друковане видання, і процес читання серед широкого загалу українських співвітчизників.

За результатами конкурсу «Артжурналістика-2023», журі визначило лауреатів серед студентів, аспірантів ВИШів, а також було визначено дипломантів конкурсу серед учнів шкіл.

Приємною подією, що свідчить про суспільну значимість і результати творчості, став диплом, яким нагороджено Даніїла Михайличенка в номінації відеоблогерів «За перші кроки в артжурналістиці». Також за проведену позаурочну роботу із творчою молоддю педагогу Леоніду Гапєєву, члену НСЖУ, керівнику гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 Харківської міської ради видано Сертифікат за підготовку учасників конкурсу і позаконкурсні роботи (30 годин).

Сучасні складові успішної творчості на шляху до суспільного визнання серед дітей, які залишилися в Україні та рідному місті Харкові в ці нелегкі часи, гармонійно пов’язані із використанням медіаресурсів та діючих медіатехнологій. Саме для дієвої підтримки нинішньої творчої молоді педагог Леонід Гапєєв створив некомерційний канал leonid gapeev щастя творчості, де розміщуються цікаві відеосюжети наших гуртківців, сюжети проведених ігрових пізнавальних пресклубів за участі дітей і дорослих учасників ефіру. Зрозуміло, що ця справа нерідко потребує чималих витрат позаурочного часу. І тому приємно згадати, що нещодавно у 2023 році Леоніда Гапєєва було нагороджено дипломом Національного всеукраїнського конкурсу «Благодійність на захисті України» в номінації «Медіа та благодійність».

Успішна творчість ― це не лише яскраві ідеї, радість і натхнення під час створення цікавих сюжетів. Часто відбувається й рутинна робота, необхідне ремесло, що залишається «поза кадром» на шляху до успіху та визнання.

Отож щиро вітаємо Даніїла Михайличенка з суспільним визнанням його читацької дослідницької творчості, що завдяки діючим сучасним медіаресурсам стає доступним для необмеженого кола читачів і глядачів як в Україні, так і поза її межами.

Леонід ГАПЄЄВ

Фото автора