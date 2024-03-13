За доброю традицією, кожні чотири роки 29 лютого, саме у день народження, відбуваються сольні концерти улюбленої співачки мільйонів цінителів творчості народної артистки України Світлани Мирводи. Цьогорічний сольник «Я дякую долі» проходив в актовій залі головного навчального корпусу університету імені Тараса Шевченка. У залі аншлаг, присутні – автори пісенних композицій, родичі, колеги, друзі, воїни ЗСУ, творчий артдесант, представники громадських організацій та шанувальники артистки. Цей надзвичайний концерт став у столиці творчою подією. Прекрасна режисура, чудовий вибір репертуару, незрівняний талант: унікальний голос, віртуозне володіння музичними інструментами – бандурою та гітарою і харизма артистки просто зачарували глядачів.

Талановитий актор, партнер актриси по театральній сцені Анатолій Суханов був неперевершеним у якості ведучого феєричного концерту. Особливо сподобалися глядачам дуети з народними артистами України Олександром Василенком та Інною Гапон. Дуже зворушливим був сімейний дует із молодшим сином Тимофієм, який акомпанував матусі на скрипці. Були й несподівані дуети артистки з Миколою Погорільцем та Володимиром Стельмахом.

Завершальним акордом концерту була пісня «Молитва матері – сага про солдата», присвячена усім синам-воїнам, що виборюють у боях свободу і незалежність нашої Держави. Закінчилася пісня, й усі присутні у залі встали, вшановуючи пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

По завершенні концерту за вагомий внесок й підтримку оборонців України, відстоювання патріотичних, історичних, культурних цінностей нашої держави голова Комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмила Іванівна Грабовенко за дорученням голови – Людмили Андріївни Порохняк-Гановської вручила медалі «За відданість і любов до України» народній артистці України Світлані Мирводі й заслуженому артисту України Дмитру Лінартовичу та подяки поетесі Тетяні Левицькій, співаку Володимиру Стельмаху і автору ідеї кліпу Миколі Нагорному.

Цей концерт, як і багато інших, у Світлани Іванівни був благодійним. Цього разу донати збирали на потреби 35-ї Окремої бригади морських піхотинців, один із них – Євген, котрий наразі реабілітується після складного поранення, був присутній у залі серед почесних гостей.

Неперевершений бенефіс співачки, артистки Національної Суспільної телерадіокомпанії України, народної артистки Світлани Мирводи відбувся і запам’ятається на довгі роки!

Захід відбувся за сприянням партнерів: ГО Національна рада жінок України, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»; інформаційний спонсор: Всеукраїнська газета «Справи сімейні».

