Нагородження послів миру-2023

Голова правління «Федерації всесвітнього миру», доктор психологічних наук, професор, головний редактор видавництва Familytimes, Посол миру Михайло Ільїн головував на урочистій події в Hyatt Regenci Kyiv Exterior. А приводом була церемонія нагородження видатних громадських діячів почесними званнями Посол миру. Поважні гості, представники міжнародних організацій вручали свідоцтва, як залог прагнення української спільноти сприяти збереженню миру. В урочистій церемонії приймали участь голова УРМ академік Михайло Згуровський, заступник голови Ради миру Володимир Новохацький, Валерій Цибух, Надзвичайний і Поважний Посол, містер Жак Маріон, голова «Федерації всесвітнього миру Європи», голова «Федерації всесвітнього миру центральної Європи» д-р Дітер Шміт, голова «Федерації всевітнього миру Чехії» д-р Юрай Ланда, керівник проєктів ООН (UNIDO) д-р Асфар Ратор, голова «Всесвітнього миру Швейцарії» пані Шантал Комагата.



«Федерація всесвітнього миру» поєднує лідерів різноманітних сфер діяльності: релігійних, політичних, засобів масової інформації, академічних та громадських сфер, які працюють разом заради миру в усьому світі. На цей раз велика увага була приділена освітянам, науковцям, лідерам фондів. Дійсно, професія вчителя вкрай важливий ланцюг у розбудові гуманного суспільства. Закладення основних понять мирного існування між різними народами в юному віці допоможе молоді сформувати власну миролюбну позицію для збереження миру на планеті. Україна продовжує формувати свою національну самоідентичність, захищати підвалини історичної спадщини, навіть свою територіальну цілісність. Тому роль вчителя, який впливає на розвиток молодого покоління, вкрай важливий. Ціла когорта нових Послів миру поповнила громадську організацію, яка була створена ще у 2005 році.



Слід нагадати, що установча конференція в столиці України відбулася в Українському домі у 2005 році. Ця подія створила підгрунтя для відкриття в Україні «Федерації всесвітнього миру». Почалася активна діяльність миротворчого напряму. Мені пощастило побувати у 2007 році в Палаці миру Чон Джон Гун в Сеулі, створеного як центр нової доби миру та процвітання. 700 жінок прибули до Кореї, щоб поєднати наміри на шляху примирення Північної та Південної Кореї. Такі заходи спрямовані на об’єднання людей заради добра та збереження миру підтверджують ідею розбудови гуманного суспільства.



Чимало людей по всьому світу мають почесне звання Посол миру і без зайвої патетики доклалають зусиль, щоб зберегти мир на нашій планеті. Україна входить в це потужне коло миротворців, яке щороку поповнюється новими справами, спрямованими на зміцнення відносин між різними державами. Згадала, як на сторіччя з дня народження Тараса Шевченка Посли миру приїхали зі столиці України на урочистості у місто Ромни Сумської області. Спільне фото показує єдність людей, які цінують свою історію, докладають зусиль, щоб сприяти розповсюдженню миротворчої місії в суспільстві.



Проведений урочистий захід показує, як в умовах війни можна проявляти волю до збереження миру, коли кожен крок від гуманітарної допомоги, підтримка ліками, одягом для поранених, школ юних посланців миру до проведення діалогів може змінити ситуацію на краще.



Серед нагороджених була також Марина Саркісян –художниця, авторка української абетки в стилі петриківського розпису та унікальної каліграфії Рутенія, «Жінка року-2022» в номінації мисткиня; Вячеслав Іваненко – директор, засновник гуманітарного благодійного фонду «Скрижалі»; Віталій Луньов – психолог, академік УАН Міжнародної академії медичних наук (Нідерданди), «Оксфорд», клінічний професор (Единбург, Лондон), доцент НМУ ім. О. Богомольця та багато ін.



Присутність поважних представників різних держав – свідоцтво прагнення гуманного суспільства зберегти мир на планеті. Ось чому в цей важкий час для України такий форум вкрай важливий, це красномовна відповідь агресору на його варварські наміри, які засуджує увесь прогресивний світ. Україна показує силу ЗСУ, для успішної діяльності якої об’єдналися чимало країн, щоб допомогти вибороти мир, зберегти свою територіальну цілісність, сімейні цінності та не дозволити варварству розповсюджуватися у світі.



Кожен учасник отримав у подарунок поетичний збірник «Нескорена Україна». Тетяна Коцеба, голова правління «Федерації жінок за мир у всьому світі», мати-героїня, розповіла, як автори цього патріотичного видання розуміють непросту місію українського народу на шляху виборювання справедливості та Перемоги. Тому їхні вірші додають впевненості у світлу долю українського народу та перемогу в цій варварській війні.



Окрасою заходу був спів заслуженої артистки України Руслани Лоцман, яка поєднала усіх присутніх Гімном України. Безумовно, цей захід увійшов в історію українського народу, як вагома сторінка розбудови мирного суспільства.



Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заступник голови правління «Федерації жінок за мир у всьому світі», Посол миру

Фото збірне