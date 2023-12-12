«Скарб нації-2023» в умовах війни

«Люди виженуть з хати війну,

Зустрічатимуть мирну весну!»

«Лелеки», автор пісні Юрій Футуйло

Пектораль української історії наповнена яскравими подіями, викликами долі, потужними перипетіями, злетами та випробуваннями, які формують національну свідомість народу. Як важко не було б, українці завжди долають труднощі працею, творчістю, науковими розвідками, культурно-мистецькими проєктами. Саме до таких напрямків відноситься національна премія «Скарб нації», яка була започаткована головою правління Громадської організації «Оберіг людства» Тетяною Забавською.

Добрі наміри організаторів єднають суспільство навколо національних цінностей, додають сил та впевненості у переможну силу нашої спільноти. Ідея проведення проєкту «Скарб нації» – це дійсно інтелектуальний капітал, який виховує почуття гідності в кожному з нас, додає духовних крил, натхнення, привносить позитив, такий необхідний Україні сьогодні. В цей день ворог випустив по Києву тридцять шахедів, але свічка скорботи по жертвах Голодомору була запалена і урочиста церемонія нагородження номінантів відбулася.

Цьогоріч високого звання лауреатів Національної премії «Скарб нації-2023» удостоєні яскраві особистості в різних верствах суспільства, але головними номінантами були наші захисники, волонтери, медики. Так, в номінації «Благодійні фонди та громадські організації» відзначений добровольчий будівельний батальйон «Добробат», Громадське об’єднання «Об’єднана поміч Україні», благодійний фонд Angels for Ukraine, благодійна організація Nova Ukraine, Українська Федерація банків продовольства, соціальна ініціатива Arm Women Now, благодійний фонд «Саппорт Херсон».

У номінації «Родина» було відзначене подружжя пенсіонерів-волонтерів Володимира та Таїсії Максют з Білої Церкви.

Номінація «Організації» визначила кілька організацій різного напрямку. Це Світова Федерація українських жіночих організацій, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Національної академії медичних наук України», Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».

Номінація «Молоде покоління»: волонтерка, співачка, студентка Одеського театрально-художнього фахового коледжу Каріна Кардаш, народний художній колектив України, вокально-хореографічний ансамбль «Зернятко».

Номінація «Особистості» вразила людьми, які вже мають особисті заслуги перед державою – це генерал-майор, заступник начальника Національного університету оборони України, Герой України Ігор Гордійчук, президент благодійного фонду «Благодійне товариство захисту жінок та дітей Шішіралей», засновниця центру допомоги «Мрія та Перемога», засновниця Інституту жіночої народної дипломатії волонтерка Людмила Онофриєсе, доктор медичних наук, дитячий ортопед-травматолог та ортопед-травматолог вищої категорії, керівник клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександр Корольков, українська акторка театру та кіно, народна артистка України, Герой України, кавалерка ордена княгині Ольги, громадська діячка, волонтерка Ада Роговцева, волонтерка, бойовий медик і заступниця керівника окремого батальйону спеціального призначення «Дике поле», молодша лейтенантка, Народний Герой України Галина Алмазова.

Орденами та медалями у межах премії нагороджені: керуюча партнерка мережі ресторанів азійської та європейської кухні «Євразія» Оксана Тихоненко, бригадний генерал, заступник командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий, компанія «Сафарі Трейд», письменник, драматург, перекладач, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов, членкиня Національної спілки письменників України, володарка спеціальної премії «Жінка року-2019» у номінації «Жінка-науковець» віце-президент Української асоціації письменників художньо-соціальної літератури письменниця Тетяна Кудінова, голова наглядової ради ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», заступниця голови правління з міжнародних зв'язків Анна Калмацька, засновниця Міжнародного фестивалю «Соняшник», голова правління благодійного фонду «Соняшник» Алла Горбунова, ГО «Гуманітарний проєкт», агенція івентів «Садиба мьюзік», благодійний фонд «Бі Сейф».

Приємно було бачити на сцені знаних військових ППО, які навіть в цю ніч захищали київське небо від бомбування. Присутні зустріли наших захисників бурхливими оваціями вдячності. Дмитро Іванов, очільник добровольчого будівельного батальйону «Добробат», зазначив: «Це нагорода кожного волонтера, хто долучається до розборів завалів, відновлення та будівництва нового житла, відновлення обʼєктів інфраструктури, кожного, хто вселяє надію в життя людей». Дійсно, команда заслуговує аплодисментів, такі люди і є Скарб української нації!

Особлива увага була прикута до медиків-хірургів, які працюють в надзвичайно складних умовах в зоні бойових дій, госпіталів, лікарів «Охматдиту». Всі ці люди самовіддано працюють на розвиток та захист України в цей нелегкий для нашого народу час.

Під час урочистої церемонії відбувся аукціон «Маю честь!», кошти від якого підуть для забезпечення потреб ЗСУ. Серед доробків поштовий конверт з підписом Валерія Залужного, який був придбаний за 10 тисяч гривень. Бойова гільза оцінена за 12 тисяч гривень… та ін. Відбулася презентація марки «Україна оберіг людства». Зал об’єднала пісня «Лелеки», яку написав військовий лікар Юрій Футуйло. Хвилююче виконання французького співака Paul Manandise пісні українською мовою.

Урочистий захід був оздоблений виставкою державних нагород, спеціальним проєктом «Ода нації», приуроченим до церемонії нагородження національної премії «Скарб нації», живописними творами митців Національної спілки художників України, приватною колекцією хусток заступниці головного редактора газети «Справи сімейні» Людмили Грабовенко.

Як зазначив голова журі Національної премії «Скарб нації», академік, літературознавець, політик, президент Міжнародної організації «Волинське братство» Микола Жулінський, що перед нами цвіт нації, їхні чуйні серця та благі наміри сприяють наближенню Перемоги нашої держави в цій загарбницькій війні.

Тому мета урочистого заходу: показати суспільству героїв нашого часу, які самовіддано працюють в тилу і на фронті заради створення нової історії вільного українського суспільства була досягнена. Держава, де цінують і підтримують кожну особистість, як це свідчить проєкт «Скарб нації», подолає усі перешкоди і вийде переможницею!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне