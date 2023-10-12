День вчителя 2023-го

День вчителя 2023-го
Валентина ЄФРЕМОВА
04
жовтня
/ 2023

Шановна Олено В’ячеславівно, дорогі вчителі, працівники, учні рідної школи, нині ліцею №2 ім. А. Йоффе. Приймайте вітання з Днем вчителя, дивовижним святом скарбниці знань. Відзначення цієї події на державному рівні говорить про найгуманніше українське суспільство на всій планеті. А мені, колишній учениці нашої рідної школи, приємно згадати минулі роки, які наповнюють серце й душу щемливими спогадами, яскравими сторінками зі шкільного життя 11-а класу випуску 1964 року…

Слідкую за вашими цікавими заходами, спортивними змаганнями, олімпіадами, творчими проєктами, які наповнюють навчальний рік. Зробила фотосесію з вашого життя  і так захотілося повернутися у шкільні роки, але… так  може бути тільки в мріях. Цінуйте кожен день у рідній школі, записуйте у свої щоденники вагомі події, свої перемоги, цікаві моменти зі шкільного життя. Обов’язково підписуйте фотографії, пройде час, і ви будете залюбки згадувати свою юність, друзів, різні кумедні ситуації, які бувають тільки в молоді роки. Вивчайте рідний край, його історію, видатних людей, які внесли вагомий вклад у розвиток нашого унікального міста. Пишаюся тим, що велетні світового рівня в науці, культурі, спорті, мистецтві навчалися саме в нашій школі.

 

 

 

 

Незважаючи на тяжкий період, який випав усім нам,  ми тримаємося з вірою в Перемогу. Знаю, що колектив школи плете маскувальні сітки, допомагає військовим вирішити важливі проблеми для прискорення перемоги. Мабуть, тому бачу ваші вже не по-дитячому зосереджені очі і прагнення зробити щось корисне для своєї рідної України. Вітаю учасників пленеру, який відбувся на День міста, аплодую випускниці школи Владиславі Юрченко за перемогу на 29-му конкурсі юних читачів ім. Тараса Шевченка. Сумую разом з вами, коли в колективі буває горе, коли місто прощається з загиблими захисниками нашої держави. Але ваше завдання навчатися як можна краще, здобувати перемоги на конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, як наш Кононенко Максим. Аплодую танцюристам – випускникам 2023 року, які виступали на шкільній сцені. Бачу, як ви відпочивали у пришкільному таборі «Сонечко», приймали участь у спортивних змаганнях «Тато, мама, я – спортивна сім’я». Бальзам на серце ваше відвідування Краєзнавчого музею, який для мене мав колосальне значення у виборі майбутньої професії. Я стала мистецтвознавцем, і кожен експонат рідного музею для мене – це ціла скарбниця знань, краси, культури, історичної цінності. Також дякую за фотосесію біля картин шкільної художньої галереї «Ромен». Ця колекція – моя особлива гордість і суцільний позитив. Це своєрідний потужний двигун, який допомагає займатися творчістю, робити корисні справи у царині мистецтва. А ви знаєте, що про Художню галерею мріяли Іван Кавалерідзе, Іван Цюпка, Микола Самохін, Олексій Северин та багато наших земляків, які проживають у Києві. 

 

 

 

 

 

 

 

Як мені не пишатися вашим флешмобом біля пам’ятника Тарасові Шевченку! Скільки приємних спогадів у кожного роменчанина пов’язаних з цим святим місцем! Ось фото, де юні читачі з натхненням декламують Кобзаря, а це дорогого коштує. Дякую вашим вчителям, які разом з вами у вишиванках зробили чудову фотосесію біля школи. І ваші сяючі очі красномовно говорять про дітей щасливої незалежної України. Ви, юні українці, зовсім інші, бо знаєте ціну вишиванки, силу її узорів, кольорів, орнаментів уже з молодих років. В серці у кожного – Державний гімн України. І саме ви – носії духовних цінностей, які роблять нас незламними. Нам усім зараз нелегко, але коли ми гуртуємося у спільних справах, стаємо сильнішими і непереможними.

Вітаю Вас, дорогі мої земляки, з Міжнародним святом працівників освіти, а 1 жовтня – з Днем вчителя. 

Мирного неба, ключової води, цікавих знахідок у царині знань, щасливого життя на своїй рідній українській землі!

 

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру, володар ордена Святої великомучениці Варвари

 

Category
Суспільство
Валентина ЄФРЕМОВА
мистецтвознавець, заслужений працівник культури України