День вчителя 2023-го

Шановна Олено В’ячеславівно, дорогі вчителі, працівники, учні рідної школи, нині ліцею №2 ім. А. Йоффе. Приймайте вітання з Днем вчителя, дивовижним святом скарбниці знань. Відзначення цієї події на державному рівні говорить про найгуманніше українське суспільство на всій планеті. А мені, колишній учениці нашої рідної школи, приємно згадати минулі роки, які наповнюють серце й душу щемливими спогадами, яскравими сторінками зі шкільного життя 11-а класу випуску 1964 року…

Слідкую за вашими цікавими заходами, спортивними змаганнями, олімпіадами, творчими проєктами, які наповнюють навчальний рік. Зробила фотосесію з вашого життя і так захотілося повернутися у шкільні роки, але… так може бути тільки в мріях. Цінуйте кожен день у рідній школі, записуйте у свої щоденники вагомі події, свої перемоги, цікаві моменти зі шкільного життя. Обов’язково підписуйте фотографії, пройде час, і ви будете залюбки згадувати свою юність, друзів, різні кумедні ситуації, які бувають тільки в молоді роки. Вивчайте рідний край, його історію, видатних людей, які внесли вагомий вклад у розвиток нашого унікального міста. Пишаюся тим, що велетні світового рівня в науці, культурі, спорті, мистецтві навчалися саме в нашій школі.

Незважаючи на тяжкий період, який випав усім нам, ми тримаємося з вірою в Перемогу. Знаю, що колектив школи плете маскувальні сітки, допомагає військовим вирішити важливі проблеми для прискорення перемоги. Мабуть, тому бачу ваші вже не по-дитячому зосереджені очі і прагнення зробити щось корисне для своєї рідної України. Вітаю учасників пленеру, який відбувся на День міста, аплодую випускниці школи Владиславі Юрченко за перемогу на 29-му конкурсі юних читачів ім. Тараса Шевченка. Сумую разом з вами, коли в колективі буває горе, коли місто прощається з загиблими захисниками нашої держави. Але ваше завдання навчатися як можна краще, здобувати перемоги на конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, як наш Кононенко Максим. Аплодую танцюристам – випускникам 2023 року, які виступали на шкільній сцені. Бачу, як ви відпочивали у пришкільному таборі «Сонечко», приймали участь у спортивних змаганнях «Тато, мама, я – спортивна сім’я». Бальзам на серце ваше відвідування Краєзнавчого музею, який для мене мав колосальне значення у виборі майбутньої професії. Я стала мистецтвознавцем, і кожен експонат рідного музею для мене – це ціла скарбниця знань, краси, культури, історичної цінності. Також дякую за фотосесію біля картин шкільної художньої галереї «Ромен». Ця колекція – моя особлива гордість і суцільний позитив. Це своєрідний потужний двигун, який допомагає займатися творчістю, робити корисні справи у царині мистецтва. А ви знаєте, що про Художню галерею мріяли Іван Кавалерідзе, Іван Цюпка, Микола Самохін, Олексій Северин та багато наших земляків, які проживають у Києві.

Як мені не пишатися вашим флешмобом біля пам’ятника Тарасові Шевченку! Скільки приємних спогадів у кожного роменчанина пов’язаних з цим святим місцем! Ось фото, де юні читачі з натхненням декламують Кобзаря, а це дорогого коштує. Дякую вашим вчителям, які разом з вами у вишиванках зробили чудову фотосесію біля школи. І ваші сяючі очі красномовно говорять про дітей щасливої незалежної України. Ви, юні українці, зовсім інші, бо знаєте ціну вишиванки, силу її узорів, кольорів, орнаментів уже з молодих років. В серці у кожного – Державний гімн України. І саме ви – носії духовних цінностей, які роблять нас незламними. Нам усім зараз нелегко, але коли ми гуртуємося у спільних справах, стаємо сильнішими і непереможними.

Вітаю Вас, дорогі мої земляки, з Міжнародним святом працівників освіти, а 1 жовтня – з Днем вчителя.

Мирного неба, ключової води, цікавих знахідок у царині знань, щасливого життя на своїй рідній українській землі!

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний посол миру, володар ордена Святої великомучениці Варвари