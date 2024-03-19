«Оскар» – добрий знак загальної перемоги

Коли говоримо про Україну та її унікальний народ, виникає бажання стоячи аплодувати розмаю його талантів. В царині культури та мистецтва найбільш масовою є кіноіндустрія, яка синтезує ряд творчих напрямків, спрямованих на командний кінцевий результат. Так сталося, що буквально за два дні до російського вторгнення в Україну команда кінематографістів під керуванням Мстислава Чернова приїхала в Маріуполь. Майже місяць в умовах облоги вони працювали в місті як творча група від Associated Press. Вдалося зафіксувати гуманітарну катастрофу, викликану російською облогою, воєнні злочини, масові поховання цивільних, виснажливу роботу лікарів, які у розпачі реєстрували смерті дітей. Так завдяки Чернову світ побачив страшні реалії, задокументовані факти про наслідки ракетних обстрілів по мирному населенню. Цей фільм боляче дивитися, але його треба бачити, як попереджувальний знак від таких варварських смертоносних дій.

Замислюючись над кадрами фільму «20 днів у Маріуполі», виникають запитання, чому саме так, чому саме таким напрямком вирішуються злочинні потреби сусідньої держави? В самому серці Європи влаштована жахлива бійня… Серце крається від жорстоких реалій, жахливих наслідків, які принесла війна на мирну українську землю. Страшні кадри кінохроніки, звуки сирен, вибухи, крики людей про допомогу, перелякані очі дітей, зруйновані пологові будинки, полум’я пожеж… І мертва зона як свідок воєнного вторгнення «російського миру» в Україну. Фотохроніка фільму вже облетіла увесь світ і розкрила правду про істинні загарбницькі наміри агресора.

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера М. Чернова був представлений на церемонії нагородження премії «Оскар» від Американської кіноакадемії. В ніч з 10 на 11 березня в місті Лос-Анджелес на 96-тій церемонії нагородження премією Україна отримала перший «Оскар». Команда, а це режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсерка Василіса Степаненко, отримали статуетки та заслужені овації.

Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк привітала Мстислава Чернова, а в його особі і всю Україну з отриманням премії «Оскара». Коли українська творча команда приймала вітання на сцені Theatre Dolbi, буквально кожен із нас відчув гордість за нашу незламну державу.

Режисер стрічки Мстислав Чернов, отримуючи нагороду, сказав, що вдячний за визнання непростої місії фільму – зберегти в пам’яті людей цю болючу сторінку в історії: «Я би віддав цей «Оскар», аби росія не нападала на Україну, не окупувала наші міста, не вбивала наших людей. Але разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. Слава Україні!».

Вітаємо. В майбутнє з найкращим!

Фото з інтернету

Післямова. Трохи історії… Щорічна церемонія нагородження в галузі кінематографу США від Американської академії кіномистецтва започаткована в 1929 році. Нагорода вважається найважливішою і престижною, оскільки премія об’єднує командну роботу над картиною: режисерів, акторів, сценаристів, операторів, композиторів, художників та всіх інших, хто долучився до створення фільму. Кінокомпанія Metro-Goldwyn-Mayer є лідером за кількістю перемог в цій номінації.

Американська академія кіномистецтва створена Луїсом Маєром у 1927 році. Визначений приз – золота статуетка з назвою «Оскар». Вручення відбувається в театрі «Долбі» в Голлівуді, місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США.