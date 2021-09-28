Турбота про дітей - пріоритети Макарівської громади

Серед численних завдань діяльності Макарівської територіальної громади пріоритетним напрямком є турбота про дітей та захист їхніх прав та інтересів

У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми, дорослі, які покликані і уповноважені створювати найсприятливіші умови для хлопчиків і дівчаток, які з тих чи інших причин позбавлені належного сімейного тепла і затишку, батьківської уваги і любові.

Практика показує, що серед різноманітних соціальних інституцій, які стоять на захисті прав та законних інтересів дітей, найбільш наближеними до створення умов сімейного виховання є Центри соціальної підтримки дітей та сімей.

1 вересня 2011 року Макарівський Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» розпочав свою роботу як комунальний заклад і є, фактично, комплексом послуг, які були розроблені з урахуванням потреб населення району, загального аналізу ситуації у сфері захисту дітей.

Урочисте відкриття закладу відбулося 26 жовтня 2011 року.

Шлях до його створення був непростим і нелегким, випробувальним. Адже це перший подібний заклад в Україні. Першим завжди важче. Але, як кажуть, дорогу здолає лише той, хто іде. На шляху створення Центру надійне плече і беззастережну допомогу нам надало Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні.

Успіх будь-якої справи, націленої на користь людей, залежить, в першу чергу, від сприяння, зацікавлення посадовців і керівників органів місцевого самоврядування. Ми це отримали своєчасно і в повному обсязі.

Слід відзначити, що з часу створення Центру в Макарові змінювалося керівництво району, адміністративно-територіальне розмежування, але турбота про дітей, допомога сім’ям, що потрапили в складні життєві обставини - ці завдання завжди і по сьогоднішній день залишаються пріоритетними, незмінними.

Розуміючи, що найкраще для дитини – це життя і виховання у своїй рідній сім’ї, у своїй родині, ми найбільше зусиль докладаємо до покращання умов, допомоги сім’ям, де стояло питання про відібрання дітей.

Тож головна мета Центру - зберегти сім’ю, попередити розлучення дітей з їхніми біологічними батьками, докласти максимум зусиль, аби жодна дитина не була відправлена до інтернатних закладів, а натомість отримувала підтримку і захист у своїй громаді.

Основне наше завдання – це створення умов для розвитку і виховання дітей в своїх сім’ях, ліквідація негативу, що призводить до переміщення (навіть тимчасового) дітей у соціальні заклади, створення у Центрі умов, максимально наближених до сімейних.

Все це досягається завдяки об’єднанню зусиль і самовіддачі працівників Центру, тісній співпраці зі службою у справах дітей, сільськими і селищними громадами, педагогічними, медичними закладами, громадськими організаціями, волонтерами, небайдужим ставленням пересічних громадян.

Структура Центру побудована так, що групи дітей і сімей чітко диференціюються за ознаками статусу, життєвими обставинами, особливими умовами виховання дітей, віком, психологічними характеристиками тощо. Робота з кожною із груп ведеться за окремим планом, залученням вузьких спеціалістів, реалізацією соціальних дій.

Але у будь-якому разі кожна дитина, кожна сім’я перебуває під цілодобовим контролем, отримує соціальну, психологічну, медичну допомогу, набуває навичок толерантного, врівноваженого спілкування у сім’ї, вирішення соціальних проблем, навичок гігієни, самообслуговування тощо.

Фахівці надають психологічну, соціальну допомогу матері, якій в свій час її ж батьки не надали елементарних понять, знань про сімейні стосунки, ведення сімейного господарства, виховання дітей і багато інших сторін співіснування в соціумі, в сім’ї.

Ось такий далеко неповний перелік життєво необхідних послуг, які стимулюють наших вихованців до усвідомленого батьківства, толерантних стосунків у сім’ї, використання всіх своїх можливостей. За час існування Центру отримали допомогу 747 мешканців району: 447 із них в стаціонарних умовах Центру. Серед них 376 дітей 86 сімей, інші категорії, які потребували втручання фахівців, соціальної допомоги, реабілітації.

Не менш важливою і кваліфікованою є допомога на місцях, за місцем проживання. Керівництво Макарівської територіальної громади знайшло можливість ввести у штат Центру 10 фахівців соціальної роботи для здійснення соціального супроводу на території 15 сільських і селищних громад. Вони надають всіляку допомогу сім’ям з дітьми, спілкуючись з ними в домашніх умовах, впливаючи на оздоровлення сімейних стосунків усієї родини.

Старости цих громад всіляко підтримують профілактичні, реабілітаційні дії працівників служби підтримки сім’ї, сприяють створенню належних умов для покращання мікроклімату в сім’ях. Наразі на теренах Макарівської громади існує 2 дитячих будинків сімейного типу, 1 прийомна сім’я, активно проводяться інші заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми.

Як і в кожній сім’ї в нашому Центрі бувають напружені, я б сказала «авральні» моменти. До прикладу, підготовка наших вихованців до школи. Слід відзначити, що це є колективне випробування. Готуємось ми, готуються освітяни, медики, волонтери. 1 вересня – це наше спільне свято. Оскільки у нас перебувають діти різного віку, то й готуємо різновіковий одяг, рюкзаки, підручники, шкільне приладдя. Від білизни, носочків-бантиків до взуття, верхнього одягу, головних уборів. Особливо уважно ми ставимося до всіх моментів підготовки учнів випускного класу. А їх у нас 5. Намагаємося врахувати їх смаки і бажання, випередити будь-який негатив з боку їх однолітків. Коли в сім’ї один випускник – це непроста річ, а тут аж п’ятеро. Та ми спокійні. Наші діти хороші, а в бюджеті Макарівської громади на це закладені кошти і всі 12 учнів Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» урочисто і святково зайдуть до класу.

Дії усіх учасників турботи про дітей та захист їхніх прав і інтересів безперервні й не завжди афішуються. Наші вихованці здебільшого і не знають про всю складність роботи державних, місцевих органів, багатьох-багатьох людей, які не вип’ячують себе, а за покликом серця роблять свій вагомий внесок, щоб усі діти зростали в добрих умовах, почували себе захищеними і спокійними.

Найбільшою нагородою для нас є, коли ми бачимо, що доля наших дітей, наших вихованців змінюється на краще, що наша праця приносить добрі плоди. Ми щиро раді, що 221 дитина повернулася в біологічну сім’ю, що 18 дітей усиновлено, 16 дітей віддано під опіку, 22 направлено на навчання в учбові заклади, що багато із них виховуються в прийомних сім’ях, в ДБСТ, що батьки по-іншому стали ставитися до своїх обов’язків, що сусіди, громада допомагають таким сім’ям не схибити, не зламатися перед труднощами.

Щоночі чергові нянечки поправляють ковдрочки на сонних дітках, кладуть свою теплу руку, заспокоюючи нервове здригання малечі. А діти вві сні усміхаються. Напевне, їм сниться ласкава, ніжна матуся і добрий серйозний батько.

Світлана ШАБАНОВА,

директорка Макарівського Центру соціальної підтримки

дітей та сімей «Промінь надії» Макарівської селищної ради