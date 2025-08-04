Мистецтво Афіша. Тонкі світи Олі Шевель 04/08/2025 - Comments Submitted by Сімейний портал on 8 April 2025 Схожі матеріали Mar 22, 2025 Від води й роси на довгі роки! Mar 17, 2025 Відкриття унікальної виставки в столиці України «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0» Mar 16, 2025 Біографія Кривенко Сергія Сергійовича Mar 15, 2025 Такі практичні й стильні глечики Mar 05, 2025 В рамках творчого проєкту «Право на мирне життя» художня виставка «Стояла я і слухала весну» Mar 03, 2025 Людмила Уткіна: “Малювання – моя віддушина” Feb 26, 2025 Наш борщ у фарбах Feb 26, 2025 Групова виставка «Артспротив: митці на фронті» відкрилася! Feb 17, 2025 Сила духу у спадок