Наш борщ у фарбах

Арт-проєкт «Душа України» продовжує крокувати музейними, виставковими та читальними залами столиці. Цього разу він завітав до Літературно-меморіального музею-квартири Павла Тичини. Під виставку «Наш борщ» були відведені одразу два його зали.

Про український борщ, здається, все, що можна, вже написано й переказано, як то кажуть, з усіх боків. Тут лише скажу, що він занесений до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини людства, складеного ЮНЕСКО.

Дещо із розмаїття нашого борщу ми побачили і на представлених картинах. Усі їх автори, вже традиційно, на відкритті виставки були нагороджені дипломами авторського дизайну куратора арт-проєкту «Душа України» художниці Ellen ORRO. Від заходу до заходу кількість учасників проєкту зростає. Тут ними стали одночасно 38 митців:

Наталія Анохіна, Інна Артамонова, Вероніка Бічева, Софія Борозенець, Віктор Верес, Єлізавета Герасименко, Ігор Гончаренко, Анна Гриценко, Тетяна Добровольська, Марина Загорная, Олена Конончук, Марія Кошелева, Антон Кузьмін, Ілля Ларін, Анастасія Лівенська, Оксана Мазніченко, Тетяна Максимович, Ігор Мацюк, Алла та Оксана Мельниченко, Інна Мокрицька, Danylo Nozdria, Алла Осадча, Валентина Папина, Анна Примакова, Ірина Сайбель, Юлія Сатир, Микола та Ірина Свергун, народний художник України Валерій Франчук, Ганна Харченко, Владислав Харьковчук, Галина Чайка, Анатолій Шаповал, Павло Шарко, Олена Янко. А також сама Ellen ORRО та її донька Дана Орро, графічний дизайнер за професією.

Коли глядачі познайомилися з художниками, відбулася лотерея. Для розіграшу в ній учасники «Нашого борщу» надали 20 своїх картин. І лотерея, варто відзначити, викликала доволі жвавий інтерес серед тих, хто завітали цього вечора до Музею-квартири Павла Тичини. Жоден із запропонованих лотів не залишився без господаря, а всі виручені кошти перераховані нашим воїнам, які захищають київське небо.

Презентовані на вернісажі роботи художників виконані у дуже різноманітних стилях. Відвідувачі виставки змогли побачити як картини, написані цілком реалістично, так і зроблені у вельми модерновій манері аж до метафізики (коли інгредієнти, з яких готується борщ, зображені у вигляді геометричних фігур). Жанрово домінують натюрморти – сервовані обідні столи, мальовничі ілюстрації до народних свят.

Відзначається «Наш борщ» також справжньою мозаїкою фарб і технік виконання – традиційний олійний живопис, кольорова туш, акварелі. Багато авторів малювали картини спеціально для цієї виставки буквально напередодні, через що на деяких з них не встигла висохнути фарба. Тож для деяких творів це був прем’єрний показ.

На відкритті експозиції представила свої унікальні авторські прикраси з дорогоцінного каміння дизайнер Світлана Головчук. Побачили глядачі й ґердани з бісеру роботи Наталії Чередниченко та виконані в національному стилі сумочки. Вони теж вже стали традиційними учасницями заходів арт-проєкту «Душа України». У якості моделей виступили учениці Київської ДХШ №3.

Також на виставці відвідувачі мали змогу ознайомитися з бестселером «Біблія борщу» авторства відомої української поетеси та фольклористки Світлани Короненко. Прикрасою свята став і виступ фольклорно-етнографічного тріо «ЛеЛіЯ» у складі Ліни Царук, Олени Сарнавської та Надії Севрук.

Цей ансамбль знайомий Ellen ORRO з відкриття її персональної виставки «Harley та блиск металу» в художньому салоні «Візантія». Його учасниці виконали чудових українських пісень. Отаку цікаву програму відкриття підібрали Ellen ORRO та співкуратор виставки «Наш борщ» Тетяна Заславська.

Арт-проєкт «Душа України» стає все помітнішим на мапі культурного життя Києва. Гармонійне поєднання мистецтва живопису, дизайну та музики створює на його заходах неповторну позитивну атмосферу. Тож і митців усе більше приваблюють, і зацікавленої публіки.

Виставка «Наш борщ», що проходить у його рамках у Літературно-меморіальному музею-квартирі Павла Тичини, працюватиме до 24 лютого 2024 року. І звичайно, будь-які картини, представлені на виставці, бажаючі можуть придбати.

Юрій ШЕВЧЕНКО