Групова виставка «Артспротив: митці на фронті» відкрилася!

Завдяки спільним зусиллям фундатора «АВС-арт» Михайла Поживанова, голови НСХУ Костянтина Чернявського, кураторки Олени Котляр та артдиректорки галереї Алли Маричевської ми маємо можливість побачити близько 50 творів 11 авторів – Художників і Воїнів, котрі наразі боронять Україну.

Дякуємо за живе спілкування з отцем Миколою Мединським, Сергієм Герасименком та Володимиром Вакуленком, а також за щиру підтримку Ористлаві Сидорчук, Ларисі Івшиній, представникам Міністерства оборони України, Тарасові Кременю.

Сподіваємося, нам вдасться побачитися й з іншими авторами, а поки що – споглядаємо їхні роботи, мислимо і працюємо задля Перемоги.

Слава Україні!