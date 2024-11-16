29 жовтня у Національній бібліотеці України для дітей відбулися урочистості з нагоди підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зелене відновлення України: дитячий погляд», нагородження переможців та презентація виставки малюнків дітей.

Конкурс проходив за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у межах реалізації програми Європейського Союзу «Зелене відновлення України» (Green recovery for Ukraine).

Його організатори: Національна бібліотека України для дітей, Програма ООН з навколишнього середовища (United Nations Environment Programme, UNEP), Програма підтримки ОБСЄ для України (OSCE SPU), за участі Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Державної екологічної інспекції України, Української асоціації працівників бібліотек для дітей, громадської організації «Інполіт», БО «Благодійний фонд розвитку Національної бібліотеки України для дітей».

Серед 2524 учасників від 2 до 18 років з усієї України у конкурсі відзначили 25 переможців, 6 володарів спеціальних відзнак та 162 лауреати додаткових відзнак. На свято в Національну бібліотеку України для дітей завітали 35 дітей-переможців, зокрема з Дніпропетровщини, Київщини, Кіровоградщини, Харківщини, Сумщини, Львівщини, Чернігівщини та м. Запоріжжя, які отримали дипломи та подарунки від організаторів.

Генеральний директор НБУ для дітей Алла Гордієнко у вітальному слові подякувала ЗСУ та партнерам за можливість організації маленького свята, а також привітала присутніх дітей: «За результатами конкурсу зрозуміло, що дитячий погляд на зелене відновлення України – це дороговказ для дорослих… І найважливіше, що діти також готові включитись у цю роботу… Вірю, що подібні конкурси не лише розвивають естетичний смак дитини, а й долучають до важливої для держави справи – захисту рідної природи, а відтак і своєї землі. Сподіваюсь, що конкурс допоміг вам, юним художникам, відчути значущість того, що ви робите і робитимете надалі для відродження зруйнованого війною довкілля», – зазначила вона.

Привітати та нагородити дітей прийшли також представники організаторів конкурсу:

• П’єр Карло Сандей, старший програмний співробітник Програми ООН з навколишнього середовища ЮНЕП;

• Оксана Козачок, помічниця заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, народного депутата України Олени Криворучкіної;

• Олександр Федоренко, начальник Управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України;

• Ірина Крамаренко, голова громадської організації «Інполіт»;

• Вікторія Присяжнюк, співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», який долучився до організації конкурсу та відзначив дітей подарунками.

За результатами конкурсу видано Альманах творчих робіт «Зелене відновлення України: дитячий погляд», у який увійшло 100 кращих робіт за результатами конкурсу.

Виставка творчих робіт триватиме в Національній бібліотеці України для дітей до 17 листопада. Далі вона буде презентована й розгорнута в офісі Представництва ООН в Україні.