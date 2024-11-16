У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

11/16/2024 -  Comments

29 жовтня у Національній бібліотеці України для дітей відбулися урочистості з нагоди підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зелене відновлення України: дитячий погляд», нагородження переможців та презентація виставки малюнків дітей. 

Конкурс проходив за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України у межах реалізації програми Європейського Союзу «Зелене відновлення України» (Green recovery for Ukraine). 
Його організатори: Національна бібліотека України для дітей, Програма ООН з навколишнього середовища (United Nations Environment Programme, UNEP), Програма підтримки ОБСЄ для України (OSCE SPU), за участі Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Державної екологічної інспекції України, Української асоціації працівників бібліотек для дітей, громадської організації «Інполіт», БО «Благодійний фонд розвитку Національної бібліотеки України для дітей».

 

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

 

Серед 2524 учасників від 2 до 18 років з усієї України у конкурсі відзначили 25 переможців, 6 володарів спеціальних відзнак та 162 лауреати додаткових відзнак. На свято в Національну бібліотеку України для дітей завітали 35 дітей-переможців, зокрема з Дніпропетровщини, Київщини, Кіровоградщини, Харківщини, Сумщини, Львівщини, Чернігівщини та м. Запоріжжя, які отримали дипломи та подарунки від організаторів. 

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

 

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

 

Генеральний директор НБУ для дітей Алла Гордієнко у вітальному слові подякувала ЗСУ та партнерам за можливість організації маленького свята, а також привітала присутніх дітей: «За результатами конкурсу зрозуміло, що дитячий погляд на зелене відновлення України – це дороговказ для дорослих… І найважливіше, що діти також готові включитись у цю роботу… Вірю, що подібні конкурси не лише розвивають естетичний смак дитини, а й долучають до важливої для держави справи – захисту рідної природи, а відтак і своєї землі. Сподіваюсь, що конкурс допоміг вам, юним художникам, відчути значущість того, що ви робите і робитимете надалі для відродження зруйнованого війною довкілля», – зазначила вона.

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу. Алла Гордієнко

 

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

 

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

 

Привітати та нагородити дітей прийшли також представники організаторів конкурсу:

•    П’єр Карло Сандей, старший програмний співробітник Програми ООН з навколишнього середовища ЮНЕП;

•    Оксана Козачок, помічниця заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, народного депутата України Олени Криворучкіної;

•    Олександр Федоренко, начальник Управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України;

•    Ірина Крамаренко, голова громадської організації «Інполіт»;

•    Вікторія Присяжнюк, співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», який долучився до організації конкурсу та відзначив дітей подарунками.

У Національній бібліотеці України для дітей нагородили переможців всеукраїнського конкурсу

 

За результатами конкурсу видано Альманах творчих робіт «Зелене відновлення України: дитячий погляд», у який увійшло 100 кращих робіт за результатами конкурсу. 

Виставка творчих робіт триватиме в Національній бібліотеці України для дітей до 17 листопада. Далі вона буде презентована й розгорнута в офісі Представництва ООН в Україні.

 

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