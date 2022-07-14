Мирна й безпечна вода: віртуальні екскурсії для сімейного дозвілля

Незважаючи на цілком реальні складнощі життя в період воєнного стану, особливо це стосується тих дітей та дорослих, які перебувають у Харкові та інших регіонах України, де відбуваються активні бойові дії, для охочих і бажаючих учасників гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова провели віртуальну екскурсію під час дистанційного заняття на тему «Мирна вода — наша гордість, радість, не біда!» До дня Рибалки присвятили віртуальний урок краєзнавства, що, без сумніву, сприяє основам національно-патріотичного виховання, а також певною мірою допомагає покращити психологічний стан людини.

У рубриці «Віртуальна бібліотечна виставка «Відомі водойми Харківщини» ми дізналися про Печенізьке водосховище. Це велике руслове водосховище на річці Сіверський Донець, яке розташоване у Харківській області. Печенізьке водосховище побудоване, головним чином, для постачання міста Харкова прісною водою на місці невеликого Кочетокського водосховища. Будівництво тривало з 1958 по 1962 рік.

Гребля Печенізького водосховища розташована в селищі Печеніги, яке, як і водосховище, отримало назву від кочових племен печенігів, що мешкали на цих землях в IX-X ст.

Нині ми згадуємо та пам’ятаємо про мирні часи життя України та Харківщини. Ось цікавий факт про Печенізьке водосховище. Водна гладь цього штучного моря — улюблене місце відпочинку багатьох харків'ян. Так як воно розташоване в селищі Старий Салтів, то друга назва водосховища — Салтівське море.

Річка Сула — водна столиця українських рибалок

Додатково у рубриці «Книжковий челлендж «Я читаю книжки про річки та риби!» ми побували на віртуальній екскурсії, що має назву «Річка Сула — одне з найкращих місць для риболовлі в Україні».

Сама річка досить протяжна. Може кому цікаво буде: витік річки знаходиться біля села Сула (Сумський район Сумської області). Ширина русла від 10 до 75 метрів, на плесах до 250 метрів. Глибина від 1,5 до 3,5 метра, на плесах до 6,0 метрів. Дно мулисте. Течія швидка, її швидкість подекуди сягає 0,6 км/год.

Протікає Сула через 3 області: Сумська, Полтавська і Черкаська. Впадає в Дніпро в басейн Кременчуцького водосховища. Наша перша локація була в Полтавській області, недалеко від смт Оржиця.

Ось про що розповідають у соцмережах місцеві рибалки.

— За короткий час отримали з десяток клювань. Витягли 4 плотви. Дуже здивував розмір самої плотви — це просто "кабани" грам по 250. І це ще невелика, як сказав місцевий рибалка. За день до нашого приїзду він за 3 години витягнув 7 кг плотви і кілька невеликих підлящиків. Особини були і більш значних розмірів. Дрібну, як долоня, плотву там не беруть (місцеві). Напроти нас стояли інші рибалки…

Ось такі є невигадані історії мирного часу. Проте маємо повернутися до воєнних реалій.

Подбаймо про безпеку

Через актині бойові дії на Харківщині ми не можемо говорити про екскурсії наживо, як відбувалося у мирний час. Багато у чому ми себе обмежуємо через необхідність дотримуватися певних заходів безпеки. Навіть деякі наші учасники віртуальної екскурсії зробили фотографії на згадку у затишному домашньому інтер’єрі або навіть дещо в затемненому фоні. І ми, батьки й педагоги, цілком нормально сприймаємо такий креативний підхід творчої молоді. Бо там, де не вистачає можливостей для контакту з природою, маємо активізувати творчу уяву, розуміти реалії воєнного життя.

Рибальство у мирний час є благородною справою. Хоча завжди варто подбати про братів наших менших. Бо, за словами відомого французького гуманіста Екзюпері, ми відповідальні за тих, кого приручили. А сьогодні серед представлених дитячих малюнків у сюжетах авторів яскраво відчувається ідея свободи й захисту довкілля. «Риба шукає свободи»… Це головна ідея малюнку Дарини Гапєєвої. Саме у такому психологічному стані яскраво створена жива істота почувається радісною й щасливою. «Краще рибу куплю…». Саме таку несподівану назву має малюнок-комікс Софії Гапєєвої. Бо присутність рибалки всі риби й інші жителі підводного світу сприйняли як цілком реальний фактор небезпеки. «Мерщій!» — пролунала риб’яча тривога, і всі швидко евакуювалися на дно, подалі від людей. Та й людям через бойові дії в Україні рибалити й купатися теж небезпечно. Про це ми довідалися із достовірних джерел.

Станом на 24 червня 2022 року в Україні місцеві органи влади визначили 240 місць відпочинку на водних об’єктах, з них 194 обладнані пляжами.

Про це повідомив пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий із посиланням на джерело https://life.pravda.com.ua/society/2022/06/24/249254/.

Області, які перебували під окупацією, або ті, де велися чи продовжуються бойові дії, купальний сезон не розпочали. Йдеться про Київщину, зокрема, про місто Київ, Донеччину, Чернігівщину, Миколаївщину, Одещину та Сумщину.

Це регіони, де рятувальники наполегливо не рекомендують взагалі виходити на відпочинок біля моря чи водойм. Вони можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів. За офіційними коментарями фахівців ДСНС, там, де купальний сезон відкрили, люди мають знати одне правило — купатися потрібно саме у місцях, визначених військовими адміністраціями та місцевими органами влади. Адже ці місця обладнані рятувальними постами, очищені, зокрема і дно. Також вони мають бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду.

Насамкінець, кілька слів про необхідність дотримуватися правил особистої безпеки. Оскільки Харківщина є зоною активних бойових дій, ми з міркувань безпеки не можемо назвати місць безпечного купання станом на сьогодні. Мирна й безпечна вода поки що залишається предметом мрій та спогадів. Бо такі реалії воєнного часу, в контексті міркувань особистої безпеки.

Чеські краєвиди та казковий світ Андерсена

Поки в Україні рибалити й купатися у водоймищах реально є небезпечною справою, можемо трошки помилуватися далекими європейськими краєвидами. Ось про що розповіла відома харківська художниця і педагог Тетяна Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуку.

— Недалеко від села Високе є озеро. В Чехії такі озера називають рибнік. Воно мені нагадало картину Клода Мане «Жабеня». Там було багато лілій. Чудовий пейзаж, навкруги скали і ліс. Щоб добратися до озера, їхали на велосипедах 2 км з гори вниз. На зворотному шляху вирішили їхати довгою дорогою по серпантину, нам відкрилися прекрасні види на Кокорінський замок…

Насамкінець, для усіх охочих дітей та дорослих маємо можливість зробити 15-хвилинну релаксацію й поринути у підводний світ. Нам пропонується послухати аудіокнигу. Це відомий сюжет казки про Русалоньку справжнього європейського авторства Ганса Крістіана Андерсена. Як говорить Почитайка, всі ми любимо казки, адже в них добро завжди перемагає зло. І кожна принцеса обов'язково зустрічає свого прекрасного принца. Юні читачі разом із батьками, бабусями чи дідусями швидко перенесуться в чарівний світ, створений всесвітньовідомим датським казкарем Гансом Крістіаном Андерсеном. А чудові ілюстрації харківського художника допоможуть подорожувати в уявний підводний світ і відчувати переживання та емоції прекрасної, милої, чарівної Русалоньки, здатної до самопожертви заради любові.

Дякуємо всім учасникам нашої віртуальної екскурсії, насиченої цікавинками з Харківщини, України і світу під час цієї подорожі. І нехай у наших родинах душевна гармонія передає всім мирну енергетику, яку вода обов’язково запам’ятає…

Підготував Леонід ГАПЄЄВ, м. Харків