Хрещені батьки з Австрії

Очільниця освітньо-благодійного товариства «Серце для України» Катаріна Бауер черговий раз завітала до Житомира з подарунками для дітей від австрійських родин. У 2021 році благодійниця ініціювала проєкт «Патеншафт». На сьогодні ним охоплено понад двадцять дітей.

Катаріна крізь сльози зачитує рядки з листа: «Бажаю вам любові, щоб усе було добре і на фермі вас слухали індики». Це побажання написав хрещеній дванадцятирічний Давид. Вже три роки благодійниця опікується хлопчиком. На початку листування Давид написав: «Це буде дружба. А, можливо, і любов». Цього разу Катаріна відвідала підопічного, якого виховує бабуся. Хлопчик готувався до зустрічі: сам прибрав у кімнаті, підготував подарунки для хрещеної і квіти.

Благодійниця з Верхньої Австрії Катаріна Бауер у 2021 році ініціювала проєкт «Патеншафт». На її пропозицію стати хрещеними батьками українських дітей, які позбавлені батьківської опіки, сироти, відгукнулися люди, спроможні взяти під свій покров дитину, яка потребує не тільки матеріальної допомоги, а й любові. Серед хрещених батьків – політики, бізнесмени, депутати.

Хрещені батьки з українськими дітками на постійному зв’язку. Вони листуються, на свята обмінюються подарунками, надають фінансову підтримку у важких життєвих ситуаціях.

Цього візиту Катаріна завітала до підопічних дітей, щоб зробити подарунки для хрещених батьків. Дітки разом творили власноруч патріотичні жовто-блакитні серця з побажаннями добра і миру на Землі. П’ятнадцятирічна Іванка побажала хрещеній Астрід, щоб у неї всі дні були вдалими. А ще розповіла, що у них з хрещеною є спільна любов до хом’яків і морських свинок, потяг до малювання тату.

–Таке спілкування та обмін подарунками є важливим для дітей. Це гарна акція, яка допомагає зробити діток щасливими, – розповідає директорка Центру соціальних служб міської ради Ольга Юрченко.

А ще, завдячуючи благодійниці, у Житомирі відкриють кімнату психологічної терапії, де допомагатимуть відновлюватися людям, які мають посттравматичні стресові розлади, спричинені війною. Це спільний проєкт Житомирського центру соціальних служб міської ради та очільниці освітньо-благодійного товариства «Серце для України» Катаріни Бауер. Інвентар для кімнати закуплять незабаром. Катаріна Бауер вже надала для цього фінансову підтримку – 85 тисяч гривень. «І це тільки початок, тільки перший крок», – уточнює Катаріна.

