Напередодні Дня Збройних сил України в Центральному будинку офіцерів ЗС України відбулася імпреза «Уклін тобі, солдатська мати!» за підтримки Національної ради жінок України (Л. Порохняк-Гановська, Л. Грабовенко), ГО «Організація Солдатських Матерів України» (В. Корчак), ГО «Спілка жінок України» (С. Львова), Київської «Просвіти» (К. Стеценко, О. Ходацька), Київського університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого (І. Персанова, М. Нагорний, А. Підгорна), НСЖУ (А. Малієнко, М. Ільїн), ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Т. Коцеба), Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (О. Цугорка, І. Мельничук, О. Кашай, В. Каменецька), Центральної бібліотеки Солом’янського району ім. Г. Сковороди (І. Щербина, І. Якубовський, О. Михайлик), Культурологічного центру Головного військового госпіталю (О. Добровольська), Спілки жінок м. Київ (Л. Москаленко), Центру позашкільної освіти «Оберіг» Боярської міської ради (Н. Скакодуб, Т. Котеля), ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого (директор Н. Головіхіна), співорганізатора вокального конкурсу ім. Квітки Цісик (В. Мазуренко), Всеукраїнської газети «Справи сімейні» (М. Ільїн), Етнобібліотеки (І. Соколова).

З вітальним словом виступив начальник ЦБО ЗСУ полковник С. Корня, який висловив слова вдячності солдатським матерям за виховання дітей, їхній героїзм, проявлений на війні і вручив їм Подяки.

Голова ГО «Організація Солдатських Матерів України» Валентина Корчак розповіла про поширення руху солдатських матерів ще з 1989 року після виводу радянських військ з Афганістану, про заснування у 1990 році Комітету солдатських матерів м. Київ, про те, що вони були першими з усіх колишніх республік радянського союзу, хто отримав офіційний юридичний статус правозахисної громадської організації у військовій сфері. Валентина Василівна наголосила на вагомій роботі громадської організації в умовах війни і вручила подяки матерям, чиї сини і доньки загинули, захищаючи Україну, і тим жінкам, чиї діти нині на полі бою. Були подяки від ГО «Організація Солдатських Матерів України» і активним громадським діячам/діячкам з високою громадянською позицією, хто веде волонтерську діяльність і своєю невтомною працею щоденно наближає перемогу.

Звучали пісні у виконанні заслуженої артистки України Ірини Персанової та народного артиста України М. Нагорного, яким акомпанувала неперевершена А. Підгорна. Звучали вірші поетки Ольги Ходацької та пісні на її вірші у виконанні автора музики Ігоря Якубовського – композитора і барда, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Г. Сковороди. З вітальним словом від Центральної бібліотеки Солом’янського району ім. Г. Сковороди виступив письменник Олександр Михайлик, який розповів про роль українок у становленні держави.

Щемливим був виступ А. Малієнко – голови КО НСЖ України, яка закцентувала увагу на тисячах прапорців на Майдані Незалежності, що свідчить про тих Янголів, які, захищаючи Україну, віддали найдорожче – життя. Від імені НСЖ України пані Алла вручила високу нагороду «Незламні» головному редакторові Всеукраїнської газети «Справи сімейні» М. В. Ільїну за захист інформаційного суверенітету України, високу громадянську позицію і волонтерську діяльність.

Тамара Котеля – завідувачка методичного відділу Центру позашкільної освіти «Оберіг» Боярської міської ради, керівниця гуртка «Молодіжний клуб», привітала із Днем Збройних сил України начальника ЦБО ЗСУ, колишнього свого випускника, і всіх військових, хто був у залі, розповіла історію своєї родини, в якій від батька до сина – всі військові і завжди стоять на захисті Вітчизни. Тамара Мефодіївна щиро дякувала солдатським матерям за виховання дітей, висловлювала теплі побажання їхнім родинам і віру в Перемогу.

Були слова вдячності солдатським матерям від ГО «Спілка жінок України», Національної ради жінок України, ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», Київської «Просвіти», Спілки жінок м. Київ, Культурологічного центру головного військового госпіталю, Київського університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Етнобібліотеки, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, який представив виставку унікальних полотен про війну і портретів захисників і захисниць України, розписаних студентами гільз.

Модерувала імпрезу Тетяна Алісова, директорка бібліотеки ЦБО ЗС України. За вагому культурно-просвітницьку роботу і високий громадянський обов’язок від Національної ради жінок України вона була нагороджена Срібним орденом «Поступ миру і любові».

Були слова вдячності солдатським Матерям, були спогади, відеоматеріали, пісні, вірші, присвяти, нагороди, фото на пам’ять, вітальні листівки, обереги. А ще – були сльози… спогади… усмішки… і переконлива віра в Перемогу!

