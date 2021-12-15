День Волонтера та День Збройних сил України

Вітаємо учнів, вчителів, батьків, партнерів з Міжнародним днем ВОЛОНТЕРА! Всіх, хто долучався, долучається і буде долучатися до реальних акцій підтримки воїнів АТО, ООС, допомоги людям, які потребують усілякої допомоги!

У всьому світі 5 грудня відзначають міжнародний День волонтера – International Volunteer Day. Україна – єдина країна в світі, де цей день переходить в День збройних сил, який відзначається 6 грудня. День волонтера був заснований ще в 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Цей день дає можливість добровольцям і різним організаціям відсвяткувати свою роботу, поділитися своїми цінностями і розповісти про себе. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну. Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримує необхідну допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров’я людей і тварин, їхній комфорт і безпеку. Нерідко волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям заради порятунку інших.

Не забудь привітати усіх, хто ніс чи несе службу у лавах ЗСУ 6 грудня. День Збройних Сил — свято професійних військових. Тому просимо: не перетворюй його на «чоловічий день»! Адже, по-перше, багато чоловіків не мають жодного стосунку до Збройних Сил. Ну а по-друге, в українській армії несуть регулярну службу понад 6 тисяч жінок! Привітай у цей день саме їх — тих, для кого захист Батьківщини став професією.

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Вихованці мистецької студії “Краплинки” ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з кібербезпеки “Кіберніндзя”. Вони своїми гарними плакатами служать рідній Вітчизні. Учні набрали більш 50 балів за кожну роботу і отримали ДИПЛОМИ, які надали їм статус КІБЕРНІНДЗЕЙ.

Вітаємо вас, шановні наші учні! Бажаємо і в подальшому наполегливості в творчий роботі та навчання! Пам’ятайте! Саме ВАС захищають наші захисники на фронті, заради вас втрачають життя, отримують поранення і перемагають! Бо є заради чого! СЛАВА Україні! Героям СЛАВА!

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА