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Світ духу сповіщає!

Ростуть сини і доньки –

Щасливі в них долоньки!



Наталія Веселицька

9 грудня 2021 року відбулася інформаційно-просвітницька акція “Наші долоньки проти насильства” в рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти ґендерного насильства” за участю закладів освіти:

– ЗЗСО I-III ступенів №138 Шевченківського району міста Києва;

– школа І-ІІІ ступенів 232 Оболонського району міста Києва;

– Опорний заклад загальної середньої освіти імені Василя Стуса Краматорської міської ради Донецької області.

В акції також взяла участь Володарська Бася, Військовий капелан, “Волонтер РОКУ-2020-2021”.

На початку акції учасників від організаторів привітали: Наталія Веселицька, педагог-організатор ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва, Наталія Ільїна, ГО “Федерація жінок за мир в усьому світі”; Тетяна Гуденко – начальник відділу з питань інформаційно-консультативної роботи Київського міського центру сім’ї «Родинний дім».

Також, всі учасники подивилися мультфільм-переможець у міському конкурсі дитячо-юнацької творчості “Світ без насильства”: “Бути потрібним” про сенс життя і необхідність бути потрібним.

Зробила інформаційне повідомлення «Як запобігти агресивним проявам?» Артеменко Людмила – психолог ЗЗСО № 138. Практичні вправи були дуже доречними. Учасники акції з задоволенням їх виконали.

На кольорових шаблонах долоньок учасники заходу написали, що на їх думку, може спинити насильство: МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, ВІРА, НАДІЯ, МУДРІСТЬ та інші. А потім разом підняли долоньки і, таким чином, створили символічний ланцюжок проти насильства.

Частину долоньок учасники вирішили передати через організаторів акції Басі Володарський для відправлення на фронт для солдат, які захищають Україну, а частину оформити навколо коло з підписом в центрі «Що зупинить насильство?».

Акція відбулася онлайн, на платформі Zoom. Учасники акції – учні 6-7 класів. Організаторами виступили ЗЗСО №138 Шевченківського району міста, Київський міський центр сім’ї «Родинний дім», ГО “Федерація жінок за мир у всьому світі”.

На заході панувала тепла і дружня атмосфера.

Інформаційна підтримка:

1. Сайт ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва: www.school138kiev.masterdesant.com .

2. Сайт проєкту “Сад Любові та Радості України – країни Здійснення Мрій”: http://www.slir.masterdesant.com .

3. Сайт Всеукраїнської газети “Справи сімейні”: http://www.familytimes.com.ua .