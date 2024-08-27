До Дня Незалежності 20 серпня в Голосіївському мануарі відбувся концерт «В саду троянд та винограду». Виступали учні Олешківської музичної школи (Херсонська область), дует Parenti: Ніка Іщенко та Микола Іщенко.

Другий рік війни ми святкуємо свою Незалежність. Україна єдина і неодмінно переможе!

Зустріч із юними музикантами Херсонщини засвідчила і те, що Україна має майбутнє, адже є талант, наснага і жага відродити країну.

Концерт олешківських дітей став неймовірним емоційним подарунком.

Ніка та Микола – дует Parenti – виконували різні за жанром вокальні та скрипкові твори.

Звучала і сучасна вокальна обробка Артема Пивоварова «Думи, думи мої думи…» Тараса Шевченка, і «Мелодія» М. Скорика, «Апасіоната» та «Таємничий сад» Р. Ловланда, танго К. Гарделя Por uno Cabesa, «Пісня буде поміж нас» В. Івасюка та багато інших цікавих вітчизняних та зарубіжних творів.

Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів дует Parenti разом із художнім керівником Вікторією Васюковою подарували неймовірний музичний букет в саду «троянд і винограду».

Велика вдячність батькам юних музикантів Олені та Сергію Москаленкам за виховання дітей, які разом з вчителями підтримали розвиток музичної обдарованості дітей.

Захід модерували: Вікторія Колесник, директор Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського Наталія Веселицька, старший науковий співробітник музею Вікторія Васюкова, викладач Олешківської музичної школи.

Технічну сторону заходу забезпечували: Микола Акімушкін, науковий співробітник музею.

Відеосупровід концерту Наталії Веселицької.

Напередодні Дня Незалежності вітаємо Вас, шановні наші відвідувачі!

Вітаємо всіх українців та свою любиму багатостраждальну землю.