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Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА
Педагог-організатор ЗЗСО #138 Шевченківського району міста Києва, членкиня Національної спілки журналістів України
Музичний букет в саду «троянд і винограду»

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

08/27/2024 -  Comments

До Дня Незалежності 20 серпня в Голосіївському мануарі відбувся концерт «В саду троянд та винограду». Виступали учні Олешківської музичної школи (Херсонська область), дует Parenti: Ніка Іщенко та Микола Іщенко.

Другий рік війни ми святкуємо свою Незалежність. Україна єдина і неодмінно переможе!
Зустріч із юними музикантами Херсонщини засвідчила і те, що Україна має майбутнє, адже є талант, наснага і жага відродити країну.

Концерт олешківських дітей став неймовірним емоційним  подарунком.

Ніка та Микола – дует Parenti – виконували різні за жанром вокальні та скрипкові твори.
Звучала і сучасна вокальна обробка Артема Пивоварова «Думи, думи мої думи…» Тараса Шевченка, і «Мелодія» М. Скорика, «Апасіоната» та «Таємничий сад» Р. Ловланда, танго К. Гарделя Por uno Cabesa, «Пісня буде поміж нас» В. Івасюка та багато інших цікавих вітчизняних та зарубіжних творів.

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Музичний букет в саду «троянд і винограду»

 

Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів дует Parenti разом із художнім керівником Вікторією Васюковою подарували неймовірний музичний букет в саду «троянд і винограду».
Велика вдячність батькам юних музикантів Олені та Сергію Москаленкам за виховання дітей, які разом з вчителями підтримали розвиток музичної обдарованості дітей.

Захід модерували: Вікторія Колесник, директор Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського Наталія Веселицька, старший науковий співробітник музею Вікторія Васюкова, викладач Олешківської музичної школи.

Технічну сторону заходу забезпечували: Микола Акімушкін, науковий співробітник музею.

Відеосупровід концерту Наталії Веселицької.

Напередодні Дня Незалежності вітаємо Вас, шановні наші відвідувачі!

Вітаємо всіх українців та свою любиму багатостраждальну землю.

 

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