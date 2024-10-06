У першу літню ніч червня у Брюсселі оголосили переможця одного з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів – конкурсу імені королеви Єлизавети. Ним став вихованець Харківського музичного училища ліцею Дмитро Удовиченко (педагог Людмила Вареніна).

Дмитро Удовиченко блискуче відіграв усі тури конкурсу. До речі, в день свого 25-річчя виконав Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича.

Українці вже ставали лауреатами й переможцями цього конкурсу. Зокрема, 2015-го року лауреатом другої премії серед скрипалів був Олексій Семененко, а 2022-го лауреатом четвертої премії став віолончеліст Олексій Шадрін. Проте вперше за історію незалежної України наш скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу. Він отримав премію у розмірі 25 тисяч євро.

Українець матиме можливість дати численні концерти в Бельгії та за кордоном, а ще – упродовж чотирьох років зможе грати на скрипці Страдіварі «Хаггінс» 1708 року.