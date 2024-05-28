Музей програми Фольк-music отримав нову прописку

Єдиний у світі музей однієї телепрограми – музичної програми «Фольк-music» вимушений був шукати нове приміщення. І він його отримав. Цікаву ідею підтримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, особисто ректор Володимир Бугров, Навчально-науковий інститут КНУ імені Тараса Шевченка (директор Григорій Семенюк) та кафедра фольклористики інституту.

Свого часу музична програма «Фольк-music» стала рекордсменкою й потрапила до Національного реєстру рекордів України.

«Фольк-music» – це найбільша кількість населених пунктів, в яких відбулися зйомки телевізійної музичної програми.

Автор і продюсер – Володимир Коваленко. Ведуча – народна артистка України Оксана Пекун.

Упродовж багатьох років музична програма «Фольк-music» незмінно тримала найвищий глядацький рейтинг у телепросторі України, визнана одним з кращих телевізійних форматів Європи (The Eurovision Creative Forum 2014 у Берліні).

Головним творцям проєкту – співачці Оксані Пекун з групою однодумців, насамперед із продюсером і чоловіком Володимиром Коваленком – вдалося повернути життя майже тисячі маловідомих українських пісень.

Радісні хвилини – відкриття Музею з Оксаною Пекун прийшли розділити друзі й колеги: народні артисти України Анатолій Гнатюк, Ольга Сумська, заслужені артистки України Анжеліка Рудницька, Ярослава Руденко.

«Радію й вітаю всіх, хто небайдужий до народної творчості, до наших українських цінностей», – передав слова вітання із закордонного відрядження Юрій Піжук. Влада Литовченко зізналася, що за формуванням світлиці спостерігала від початку створення.

А починалося все з того, що учасники дарували нам хліб на рушнику, – розповіла Оксана Пекун. – Рушник зазвичай був вишитий. Ми їх складали, зберігали. Єдине, кому можна подарувати рушника – це дівчатам із програми, які виходили заміж. Ну а ті, які з написом «Фольк-music», звісно, для музею. Багато у нас картин від художників, ляльок-мотанок, писанок, кошиків з лози, скатерок…

Музей отримав прописку, а програма «Фольк-music» продовжує свою біографію на YouTube каналі.