Музичний фронт Ігоря Завадського

Ім’я Ігоря Завадського відоме не лише в Україні. Він –відомий український акордеоніст, виконавець та популяризатор творів класичної музики, заслужений артист України, володар трьох «Золотих лір» – головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів, перший український музикант, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса (Канада). Від початку повномасштабної війни міцно тримає «музичний фронт». Його твори у записах звучать на багатьох платформах соцмереж. На завершення березня своїх прихильників він порадував концертом Ave Maria у київському Будинку актора.

Ігор Завадський закоханий у свою справу. Про музику і композиторів він може говорити безкінечно. Наприклад, ось така цікава деталь: є музичний твір, який, як і акордеон, народився 23 травня. Це всім відома Аve Maria француза Шарля Гуно (1818–1893). Тільки твір народився у 1859-му, а акордеон на 30 років раніше – у 1829-му.

Аve Maria Ш. Гуно написана для голосу в супроводі фортепіано і має цікаву історію виникнення. Цей твір Гуно вперше зіграв на фортепіано як випадкову імпровізацію на Прелюдію Й. С. Баха до-мажор з 1-го тому ДТК («Добре темперований клавір»). Цю імпровізацію він записав нотами для соло скрипки або віолончелі у супроводі фортепіано і назвав її так «Роздуми на прелюдію Й. С. Баха до-мажор». Але цей твір не був особливо відомий 6 років, поки не померла мати Шарля. Після її смерті того ж дня, 23.05.1859, Гуно зробив перекладення своєї інструментальної імпровізації на тему прелюдії Баха для голосу в супроводі фортепіано на відомий релігійний текст Аve Марія. І вже наступного дня відбулася прем'єра: цей вокальний твір на честь матері Шарля Гуно прилюдно виконала відома оперна співачка мадам Кароліна Міолан-Карвальйо. І виконання зробило велику популярність Шарлю Гуно ще за його життя. Ось так любов до матері допомогла нікому не відомому композитору зробити крок до безсмертя...

У музичних альбомах Ігоря Завадського Аve Maria Ш. Гуно записана двічі: в дуеті зі скрипалькою Ульріке Вернер (8-й альбом «Ave любов», 2009 рік) та у дуеті з органістом Станіславом Калініним (13-й альбом «Віват, 13!», 2018 рік).

У творі Аve Maria Шарля Гуно, крім сольного варіанту, він грав акомпанемент для п'яти музичних інструментів: скрипка, фортепіано, орган, синтезатор і флейта.

Прихильники таланту Ігоря Завадського заздалегідь готуються до його концертів. Приходять з квітами, подарунками, не шкодують гучних оплесків, викликають на біс.

«Мій концерт Ave Maria у Будинку актора закінчився на мажорній ноті, – розповідає Ігор. – Третім номером на біс – Ave Maria Баха-Гуно у до-мажорі. Це був дебют тріо, де поруч зі мною зіграли двоє гостей – Ульріке Вернер (скрипка) і Олександр Пилипенко (кнопковий акордеон). До речі, вже 55-й раз зіграла на моєму концерті саме в Будинку актора (58-й взагалі і це рекорд, на другому місці – акордеоніст Євген Гаврилюк, 57 разів), а Олександр поки що 4-й раз. Дякую цим самобутнім артистам за чудовий виступ».

У другій половині першого відділення вперше прозвучала повітряна тривога на його концертах. Та коли музикант запропонував глядачам пройти в укриття, жоден з них не захотів цього робити. На його концерти збираються найсміливіші і найвитриваліші глядачі.

Приємно радує, що на концерти акордеоніста приїздять глядачі з усіх куточків України. Серед подарунків – квіти, солодощі, а цього разу приємна несподіванка – книжка про видатних особистостей України, яка нещодавно вийшла. Автор Володимир Якимець включив до неї розповідь про Ігоря Завадського. Заздалегідь написав автограф і подарував після концерту. До цього концерту особисто вони не були знайомі. Але Володимир Якимець уже довгий час відвідує концерти, цікавиться життям акордеоніста.

176-й концерт Ігоря Завадського у столичному Будинку актора пройшов натхненно.

Після виступів прихильники творчості Ігоря Завадського всі разом фотографуються на згадку. А потім лишають відгуки, які линуть з душі: «Ваше мистецтво – це небо і крила», «Ви вмієте передати свій талант і музичну силу аудиторії», «Мрію потрапити на Ваш концерт ще не один раз», «Подібні концерти лишають приємний післясмак, який може тривати кілька днів. Особливо приємно, що подруга, яку я запросив на концерт, телефонувала і дякувала, бо її син добровільно служить і зовсім скоро відправиться на війну. Стрес тимчасово притлумлено музикою, яка є цілющою»… Подібних відгуків багато. І це найкраща оцінка для Музиканта, віртуоза, це найвища нагорода.

