Нещодавно щира подруга Світлана Мирвода подарувала нашій родині запрошення на унікальну подію – концерт-презентацію рок-опери «Неймовірні мандри та пригоди козака Василя Сліпака», що відбулася в Національному центрі «Український Дім» за підтримки Українського культурного фонду. Твір присвячений всесвітньовідомому оперному співаку, солісту Паризької опери, Герою України, воїну з позивним «Міф», Василю Сліпаку, який загинув на Донбасі від кулі снайпера, захищаючи Україну.

Створення цієї шедевральної музичної події від народження ідеї, музики, лібрето до підбору акторів, музикантів, співаків – це робота артиста, рок-музиканта Ігоря Романа, земляка з Донбасу.

І найприємніше – дорогі й близькі по духу люди, друзі Світлана Мирвода, народна артистка України, Дмитро Лінартович, заслужений артист України, й унікальний автор твору, артист, рок-музикант Ігор Роман.

Знайомство з кількома картинами рок-опери пройшло з аншлагом, на одному диханні! Живий звук, неймовірно красивий вокал, акторська майстерність, динаміка спектаклю підкорили публіку! Чого тільки вартує участь Муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького й Київського академічного муніципального духового оркестру (диригент Микола Лисенко).

Наприкінці грандіозного дійства під гучні аплодисменти й вигуки «браво» учасникам опери подарували море квітів, висловили теплі побажання, зробили безліч фотографій й селфі! З нетерпінням чекаємо на повну версію рок-опери на великій сцені театрів й палаців України і Європи! Доброго шляху унікальному творчому колективу! Ви – найкращі!

Спасибі ЗСУ за надійний захист!